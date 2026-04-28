Jutarnja banana dijeta postala je popularna kao brz način za gubitak kilograma, uz navodne tvrdnje da se za nedelju dana može smršati i do pet kilograma. Zasniva se na jednostavnom principu, a to je da dan započinje bananom i čašom tople vode, što navodno podstiče varenje i ubrzava metabolizam.

Banane su hranljivo voće bez masti i holesterola, bogate su vitaminima i mineralima, a zahvaljujući skrobu sa niskim glikemijskim indeksom pružaju duži osećaj sitosti.

Tokom ove dijete preporučuje se izbegavanje slatkiša, mlečnih proizvoda i alkohola, kao i večera posle 20 časova. Ručak se bazira na laganim obrocima poput piletine, ribe ili ćuretine uz salatu, dok je večera jednostavna i bez dodatog šećera.