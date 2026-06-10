Kai Tramp je prisustvovala sinoćnjoj utakmici ,,NBA" finala između timova ,,New York Knicks" i ,,San Antonio Spurs".

Devetnaestogodišnja golferka je izgledala veoma slično svojoj majci, Vanesi Tramp, zahvaljujući promeni boje kose u plavu nijansu.

Za veliku utakmicu je nosila svoju talasastu kosu sa razdeljkom po sredini, a kombinaciju je upotpunila belom jaknom i suknjom u boji peska, prenosi InStyle.

Svetlija boja kose

Prošle nedelje Kai Tramp je na TikToku podelila svoju transformaciju u plavušu. Objavila je snimak iz frizerskog salona dok joj sređuju kosu, uz opis: „Nova kosa!“

Nova boja bila je primetno svetlija, a svoj novi izgled pokazala je i u Medison Skver Gardenu.

Dedina unuka

Tokom utakmice sedela je sa svojim dedom po očevoj liniji, predsednikom Donaldom Trampom, koji je glasno izviždan u dvorani čim se njegov lik pojavio na velikom ekranu.

Kasnije je napisala na Instagramu:

„Atmosfera je bila neverovatna. Hajde da ostvarimo pobedu u sredu. Napred Niksi!“

Vanesa Tramp je potom podelila objavu svoje ćerke na svom Instagramu.

Planovi

Kai Tramp iza sebe ima veoma aktivnih nekoliko nedelja. Nedavno je završila srednju školu, a uskoro će upisati Univerzitet u Majamiju, gde će nastupati za univerzitetski golf tim.

Izvor blizak porodici je prošlog meseca govorio za magazin People o Kainim ambicijama pred početak studija.

„Kai je izuzetno posvećena golfu“, rekao je sagovornik. „Pokazala je disciplinu potrebnu da nastavi da napreduje i dogura onoliko daleko koliko bude mogla.“

„Ona je dobra igračica“, dodao je izvor. „Mislim da će uz pravo stručno vođstvo veoma mnogo napredovati.“

Drugi izvor je rekao: „Već je učestvovala na turnirima i privukla pažnju širom zemlje zahvaljujući svom talentu.“

Govor

Kai navodno uživa i u ulozi javne ličnosti. Nakon što je održala govor na Republikanskoj nacionalnoj konvenciji 2024. godine, jedan izvor je u aprilu rekao za magazin ,,People":

„Kai je simpatična i svesna je koliko je privilegovana. Gotovo preko noći je postala poznata širom zemlje nakon dirljivog govora o svom dedi na konvenciji. Dopada joj se sve što prati život jedne poznate osobe.“

Ipak, isti sagovornik je dodao:

„Iako joj se to dopada, golf voli još više.“

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