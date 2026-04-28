Glumica Uma Turman i u šestoj deceniji izgleda mladoliko, a njen izgled nije rezultat trikova, već dosledne nege i zdravih navika.

Ključ je u svakodnevnoj rutini: redovno čišćenje lica gelom, hidratacija i upotreba kreme protiv bora uveče.

Posebno ističe važnost skidanja šminke, jer njeno zadržavanje na licu može ubrzati starenje kože. Negu dopunjuje i prirodnim maskama: jedna se pravi od ananasa i maslinovog ulja za blago piling delovanje i regeneraciju, dok kombinacija papaje i banane hidrira kožu i pomaže u ublažavanju fleka.

Pored spoljašnje nege, naglašava i značaj unosa velike količine vode, koja doprinosi zdravlju kože, kao i redovne fizičke aktivnosti, koja utiče na celokupan izgled i usporava proces starenja.