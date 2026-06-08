Svi znaju da je simptom srčanog udara jak bol u grudima. Ali, godišnje se događa i 20 posto mini ili tihih srčanih udara čiji su simptomi mnogo blaži. Ovo stanje naziva se tihim infarktom miokarda ili tihom ishemijom. "Mini srčani udar mogu obeležiti minimalni, neprepoznatljivi simptomi, a ponekad ih i nema. Bez obzira na to, on nije manje ozbiljan od pravog srčanog udara", rekao je kardiolog Laksami Mehta za „The Healthy“.

Kada se pojave, simptomi mogu varirati, od neprijatnosti u grudima, preko otežanog disanja, mučnine i vrtoglavice, do bola u vilici. Prepoznavanje čak i najblažih znakova mini srčanog udara ključno je, jer su rana dijagnoza i lečenje ključni za smanjenje ozbiljnih zdravstvenih posledica koje mogu uslediti. Zato navodimo pet simptoma mini srčanog udara koji se često zanemaruju.

Nedostatak daha

Nedostatak daha uobičajen je nakon fizičkog napora ili stresnog događaja. Međutim, ako se poteškoće s disanjem nastave nakon odmora, to može biti znak upozorenja na mali srčani udar.

Simptomi slični gripu

U ovo doba godine, prehlade su uobičajene. Međutim, ako kašalj, otežano disanje i umor traju predugo, a osoba je izložena riziku od srčanih bolesti, vreme je za posetu kardiologu.

Gorušica

Napad gorušice ponekad može biti simptom mini srčanog udara, kaže doktor. Pacijenti često traže lekove protiv gorušice u trenucima za koje se kasnije pokazalo da su bili mini srčani udari. Međutim, kada lekovi ne ublaže tegobe, to je znak da problem možda nije u želucu, već u srcu.

Osećaj da ste istegli mišić

Bol u vratu, grudima i gornjem delu leđa može biti posledica istegnuća mišića i nije zabrinjavajuća. Međutim, može ukazivati i na mini srčani udar, a ne samo na znak naprezanja.

Dugotrajan umor

Osećaj umora koji traje duže vreme nije uvek znak da puno radimo. "Takav umor ne možemo lečiti spavanjem i kofeinom. Kada se iscrpljenost čini velika u odnosu na dnevne aktivnosti, to može biti suptilni znak da nešto nije u redu sa srcem", ističe dr Mehta.

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