Jedna baka izazvala je veliku raspravu na društvenim mrežama nakon što je drugim bakama i dekama poručila da obrate pažnju na način na koji se obraćaju unucima. Iako mnogi određene izraze smatraju bezazlenim i punim ljubavi, pojedini roditelji ih doživljavaju kao prelazak ličnih granica.

Baka koja je na TikToku poznata pod nadimkom „More Than Grand“ objasnila je da fraze poput: „Gde je moja beba?“, „Daj da držim svoju bebu“ ili „Ti si moja prelepa beba“ kod nekih roditelja mogu izazvati neprijatnost.

Prema njenim rečima, unuci su pre svega deca njihovih roditelja, a bake i deke treba da poštuju njihove granice i način vaspitanja.

„Kada dete nazivate svojom bebom, roditelji mogu da steknu utisak da prisvajate ulogu koja pripada njima“, objasnila je.

Ona smatra da čak i izrazi poput „moj unuk“ ili „moja unuka“ u određenim situacijama mogu kod roditelja stvoriti osećaj da neko previše zadire u njihov prostor.

Zašto roditeljima smeta izraz „moja beba“?

Prema mišljenju ove bake, problem nije nužno u samim rečima, već u osećaju koji one mogu da izazovu. Roditelji su prirodno zaštitnički nastrojeni prema svojoj deci i ponekad su posebno osetljivi na sve što deluje kao mešanje u njihove odluke.

Zbog toga savetuje da se koriste jednostavniji izrazi poput: „Baš mi je drago što vas vidim,“ „Kako je beba danas?“, „Mogu li malo da je uzmem u naručje?“, „Predivna beba, divno brinete o njoj.“

Na taj način, smatra ona, pokazuje se ljubav bez mogućnosti da roditelji pogrešno protumače namere.

Ljubav ili preterana osetljivost?

Mišljenja na internetu bila su podeljena. Mnogi roditelji složili su se da im izraz „moja beba“ zaista stvara neprijatna osećanja, iako nisu umeli da objasne zašto.

S druge strane, brojni korisnici istakli su da takve reči doživljavaju isključivo kao izraz nežnosti. „Moji roditelji tako zovu moju decu, a i sestra i ja koristimo iste izraze. Nikada to nisam shvatala kao kontrolu, već kao dokaz koliko ih vole“, napisala je jedna korisnica.

Druga je dodala da joj prija kada bliski ljudi njeno dete nazivaju „svojom bebom“, jer to pokazuje koliko je dete voljeno i prihvaćeno.

Bilo je i onih koji smatraju da pojedini roditelji previše analiziraju bezazlene izraze koje bake koriste i da u njima traže problem tamo gde ga nema.

Iza jedne fraze često se krije mnogo više

Jedna korisnica istakla je da reakcije roditelja uglavnom nisu vezane samo za te dve reči. Kako je objasnila, u mnogim porodicama postoje dublji problemi. Naime, bake i deke ponekad ignorišu roditeljska pravila, previše se mešaju u vaspitanje ili ne poštuju postavljene granice. U takvim situacijama izraz „moja beba“ postaje samo poslednja kap koja preliva čašu.

Zbog toga stručnjaci i porodični savetnici često naglašavaju da je najvažnija otvorena komunikacija i međusobno poštovanje. Dok jedni ovu frazu vide kao znak ljubavi i bliskosti, drugi je mogu doživeti kao zadiranje u roditeljsku ulogu.

Na kraju, ipak sve zavisi od toga kakvi su odnosi u porodici i kako se članovi te porodice međusobno razumeju i poštuju.

Video: