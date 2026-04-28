Ovseni i bademov napitak, koji se često nazivaju mlekom, razlikuju se po broju kalorija i nutritivnom sastavu, no oba mogu biti deo uravnotežene ishrane. Reč je o veganskim proizvodima bez laktoze koji su postali čest izbor kao alternativa kravljem mleku. Ipak, njihov sastav te uticaj na zdravlje i okolinu nisu isti, piše Health.com.

Poređenje hranljivih vrednosti

U jednoj šoljici, odnosno oko 240 ml, nezaslađenog ovsenog napitka nalazi se 79 kalorija, 14 grama ugljenih hidrata, četiri grama proteina i 1,5 grama masti. Ista količina nezaslađenog bademovog napitka sadrži 29 kalorija, jedan gram ugljenih hidrata, jedan gram proteina i 2,5 grama masti. Ovseni napitak ima više vlakana, skoro dva grama po šoljici, dok ih bademov ima oko jedan gram.

Bademov napitak sadrži nešto više natrijuma, ali je prirodno znatno bogatiji kalcijumom - jedna šoljica osigurava 45 odsto preporučenog dnevnog unosa, dok ovseni sadrži oko dva odsto. Mnogi proizvođači oba napitka obogaćuju vitaminima i mineralima, primera radi vitaminom D. Za manji unos dodatog šećera najbolje je birati nezaslađene verzije.

Kakve prednosti ima ovseno mleko?

Ovseni napitak nastaje mešanjem ovasa i vode te je popularna alternativa kravljem mleku. Ovas je poznat po antioksidativnim i protivupalnim svojstvima. Proizvodnja ovsenog napitka ima manji ekološki otisak jer zahteva manje vode i zemljišta nego proizvodnja kravljeg i bademovog mleka. Zbog kremaste teksture i blagog ukusa dobro se slaže s kafom, poslasticama i smutijem.

Jedna od njegovih glavnih prednosti je beta-glukan, topivo vlakno koje može pomoći u snižavanju holesterola, regulaciji šećera u krvi i usporavanju probave. Budući da ne sadrži mlečne sastojke ni laktozu, pogodan je za vegane i osobe s intolerancijom na laktozu. Često se dodatno obogaćuje kalcijumom, vitaminom D i fosforom.

Ipak, ovseni napitak ima i nedostataka. Sadrži više ugljenih hidrata od drugih biljnih napitaka, što može uticati na nivo šećera u krvi, posebno kod zaslađenih verzija. Tokom proizvodnje gubi se deo hranljivih materija iz ovsa, a u poređenju s kravljim i sojinim mlekom ima manje proteina i masti. Neki ljudi ga teže svare, delom zbog spojeva poput fitata i oksalata, koji mogu smanjiti apsorpciju minerala.

Kakve prednosti ima bademovo mleko?

Bademov napitak tradicionalno se proizvodi namakanjem i mlevenjem badema u vodi. Njegova proizvodnja ima manji uticaj na okolinu od proizvodnje kravljeg mleka. Iako zahteva više vode nego ovseni napitak, koristi manje zemljišta i stvara manje stakleničkih gasova. Sadrži zdrave mononezasićene masti, a nezaslađena verzija ima malo kalorija i ne sadrži holesterol.

Kao i ovseni, bademov napitak veganska je opcija bez laktoze. Bademi su izvor kalcijuma, fosfora i vitamina E. Ipak, bademov napitak sadrži manje proteina od kravljeg mleka, a neki ga teže vare. Kupovne verzije često sadrže dodate zaslađivače, zgušnjivače i konzervanse, što menja njihovu nutritivnu vrednost. Osobe alergične na bademe i orašaste plodove trebale bi ga izbegavati.

