Svako malo se na nekoj modnoj reviji pojavi komad kojem pripišu status "ikoničnog", a taj isti ne izlazi iz mode ni decenijama kasnije. Pravi primer toga je Gucci košulja koju je prvi put na reviji prošetala Kejt Mos.

Slavna manekenka je plavu satensku košulju i baršunaste pantalone nosila na reviji Gucci 1995. godine, na kojoj je bila predstavljena kolekcija koju je dizajnirao Tom Ford. Njen autfit postao je jedan od najupečatljivijih stajlinga te decenije. Iste godine je tu košulju nosila Madona na dodeli MTV Video Music Awardsa.

Sada, 31 godinu kasnije, kultna košulja se vraća nakon što ju je kreativni direktor modne kuće Demna Gvasalia tiho dodao u svoju novu kolekciju, po ceni od oko 1.200 evra, piše Daily Mail.

Nakon što se originalna košulja rasprodala, obožavatelji su se bacili u potragu za polovnim primercima na stranicama za preprodaju. Bluza je bila toliko retka i tražena da je nedavno prodata za nešto više od 4.300 evra, sedam puta više od originala koji se prodavao za oko 570 evra. Oni koji su prvi put propustili priliku kupiti kultnu košulju konačno će je moći kupiti.

Gvasalia nije prikazao košulju u svojoj debitantskoj reviji za Gucci u februaru, ali je komad nedavno objavljen na zvaničnom Instagram profilu slavnog brenda.

Na web-stranici je košulja ponosno opisana kao deo kolekcije "Generation Gucci", koja "zalazi u arhivske kodove brenda i kombinuje različite generacije dizajna u jednu estetsku priču".

Ovo nije prvi put da se Fordovi dizajni ponovo vraćaju otkako je napustio modnu kuću pre 22 godine. Tokom svog sedmogodišnjeg mandata kao kreativni direktor Guccija, Alesandro Mikele takođe je pretraživao Fordove arhive, predstavljajući satenske košulje otkopčane u duboki V-izrez i nošene s krojenim pantalonama koje su podsećale na kultni izgled slavne Mos.

