Mnogi ljudi, čak i oni koji redovno vežbaju, bore se sa tvrdokornim masnim naslagama na stomaku i bokovima. Često čujemo da se „ravan stomak stvara u kuhinji“, a poznata dijetetičarka i autorka Sintija Sas potvrđuje da je pažljiv odabir namirnica presudan za postizanje željenih rezultata.

„Prava vrsta hrane može vam pomoći da brže izgubite masne naslage“, izjavila je Sas u intervjuu za „Today“. Prema njenom mišljenju, pasulj je jedna od najboljih namirnica za smanjenje obima struka i kontrolu telesne težine. Istraživanja pokazuju da ljudi koji redovno konzumiraju pasulj imaju manji obim struka i čak 22 procenta manji rizik od gojaznosti.

Zdravstvene prednosti pasulja

Osim što pomaže u mršavljenju, pasulj je izuzetno bogat rastvorljivim vlaknima koja podstiču razvoj dobrih bakterija u crevima. Ove bakterije smanjuju upale koje su često povezane sa nakupljanjem masnoća u predelu stomaka. Američki kardiolog i televizijska ličnost dr Mehmet Oz preporučuje da se mala količina pasulja – otprilike jedna šoljica – uvrsti u svaki obrok, pa čak i doručak.

Ako vam se ideja pasulja za doručak čini neobičnom, postoje razne mogućnosti kako ga možete uključiti u svoju ishranu. Dodajte ga u salate, čorbe, čili ili pripremite ukusne mafine od leblebija. Na taj način ne samo da ćete uživati u zdravim i ukusnim obrocima, već ćete i brže stići do željene forme.