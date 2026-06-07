Astrolozi predviđaju da će 8. juna 2026. godine tri horoskopska znaka proći kroz važan test koji im univerzum postavlja tokom retrogradnog kretanja Plutona u Vodoliji. Ovaj period donosi izazove koji zahtevaju strpljenje, istrajnost i spremnost na promene.

Rak

Rakovi će se suočiti sa novom preprekom na putu ka ciljevima, ali neće dozvoliti da ih to obeshrabri. Iako situacija može delovati frustrirajuće, iskustvo ih je naučilo da istrajnošću mogu prevazići i najveće izazove. Ovaj period podseća ih da je uspeh često rezultat strpljenja i upornosti.

Strelac

Za Strelčeve će izazov predstavljati prilika da pokažu svoj optimizam i sposobnost prilagođavanja. Umesto da ih problemi obeshrabre, oni će ih doživeti kao znak da ih u budućnosti očekuje nešto bolje. Čak i kada planovi ne idu po očekivanom toku, uspeće da pronađu novo rešenje i nastave dalje bez odustajanja.

Jarac

Jarčevima će najteže pasti to što neće moći da kontrolišu određene okolnosti. Moguće je da će se odložiti nešto što su dugo planirali, ali neće izgubiti motivaciju. Iako će ih zastoj iznervirati, shvatiće da neuspeh nije konačan i da će nova prilika uskoro doći. Njihova disciplina i istrajnost pomoći će im da uspešno polože ovaj test.

Prema astrološkim tumačenjima, upravo će Rak, Strelac i Jarac tokom ovog dana pokazati koliko su spremni da se nose sa izazovima i ostanu dosledni svojim ciljevima uprkos preprekama.