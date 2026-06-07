Mnogi roditelji svakodnevno izgovaraju rečenice koje deluju bezazleno, pa čak i dobronamerno, ali stručnjaci upozoravaju da neke od njih mogu ostaviti dugoročne posledice na detetovo samopouzdanje i način na koji doživljava sebe.

Savetnica Čandra Dejvis ističe da pojedine fraze, koje se često prenose iz generacije u generaciju, mogu uticati na razvoj nesigurnosti, osećaja krivice ili potrebe za stalnim odobravanjem drugih ljudi.

Jedna od takvih rečenica je komentar kojim se detetu poručuje da je lepo i da će zbog toga biti privlačno drugima. Iako zvuči kao kompliment, stručnjaci upozoravaju da deca tada mogu početi da povezuju svoju vrednost prvenstveno sa fizičkim izgledom i prihvatanjem od strane okoline.

Slično tome, učestali komentari o težini, izgledu ili fizičkoj aktivnosti mogu negativno uticati na sliku koju dete ima o svom telu. Čak i kada su izrečeni kroz šalu, takvi komentari mogu ostaviti osećaj stida i nesigurnosti koji traje godinama.

Psiholozi izdvajaju i rečenice koje naizgled hvale inteligenciju deteta, poput tvrdnje da je "previše pametno" da bi imalo određene probleme. Takve poruke mogu navesti dete da potiskuje emocije i izbegava traženje pomoći kada se suočava sa stresom, anksioznošću ili drugim izazovima.

Posebnu pažnju stručnjaci skreću na poruke koje naglašavaju da porodične veze treba održavati po svaku cenu. Iako je važnost porodice neosporna, dete može steći utisak da mora da trpi loše odnose, nepoštovanje ili emocionalni pritisak samo zato što je reč o bliskim rođacima.

Prema mišljenju stručnjaka, zdravi odnosi sa decom grade se kroz podršku, poštovanje i otvorenu komunikaciju, dok pažljivo biranje reči može imati značajnu ulogu u razvoju njihovog samopouzdanja i emocionalne sigurnosti.