Kora od sira je jedan od najviše potcenjenih sastojaka u kuhinji i jedan od najlakših načina da obogatite jela bez dodatnog troška.

Umesto da ih bacate, posmatrajte ih kao priliku za pametnije kuvanje: ponovnu upotrebu nečega što biste inače odbacili, a što može da postane suptilan, ali snažan izvor ukusa. One neće učiniti da jelo ima izražen „sirni“ ukus, već daju blagu punoću i umami osnovu koja zaokružuje supe, variva i slična jela.

Zašto su kore od sira tako ukusne

Dobro odležani sirevi sadrže sitne, hrskave bele kristale zvane tirozin, koji su znak da je sir imao dovoljno vremena da razvije pun ukus. Tokom sazrevanja, mlečni proteini se razlažu na aminokiseline poput tirozina i glutamata — istih onih jedinjenja koja daju MSG-u karakterističan umami ukus.

Ovaj proces počinje na površini i ide ka unutrašnjosti, zbog čega kora sadrži najveću koncentraciju ovih ukusnih spojeva. Kada se kora kuva u tečnosti, ta jedinjenja se oslobađaju i prelaze u supu ili sos.

Kore sira koje vredi čuvati

Vredi sačuvati samo prirodne kore — one koje nastaju tokom procesa sazrevanje, a ne one koje su dodate spolja. One deluju kao prirodan nastavak sira: grube, suve i mat na dodir. Iako su previše tvrde da bi se jele same, upravo ta gustina ih čini idealnim za kuvanje.

Parmezan : Klasičan izbor s razlogom. Njegova kora je orašasta, bogata i izrazito slana — najintenzivnija od svih.

Grana Padano : Dobra zamena kada nema parmezana, sa sličnom dubinom ukusa, ali blažim karakterom.

Pekorino Romano : Oštriji i izraženiji, daje pikantnu notu i dobro funkcioniše kada želite jači slani ukus.

Stari ,,Asiago" : Vredna opcija, ali može dobiti pomalo „divlji“ ukus kako stari, pa je bolje prvo probati mali komad.

Grijer : Izrazito zemljan i kompleksan, pogodniji za jača jela poput supa od pečuraka ili tamnih variva.

Stara Gauda: Kada ima prirodnu koru, daje slađu i orašastu notu, odličnu za supe od bundeve ili jela od kukuruza. Važno: mnogi goudi imaju vosak umesto prirodne kore, pa ih treba izbegavati ako se spoljašnji sloj ljušti kao omot.

Kore koje treba izbegavati

Kore premazane voskom : Ne razgrađuju se u tečnosti i treba ih baciti.

Meke bele kore (Bri, Kamember) : Jestive su sirove, ali u kuvanju postaju sluzave i mogu dati gorak ukus.

Dimljeni sirevi: Često imaju tretirane ili veštačke kore koje nisu pogodne za kuvanje, osim ako ste sigurni da je kora prirodna.

Kako koristiti kore od sira

Pre nego što dodate koru u bilo koje jelo, isperite je pod hladnom vodom i dobro je osušite kako biste uklonili površinske ostatke.

Zatim je ubacite direktno u šerpu sa tečnošću i ostavite da se kuva tokom celog procesa. Pre serviranja koru izvadite i bacite — tokom kuvanja omekša i postane lepljiva, iako nije štetna ako mali deo ostane u jelu.

Supe

Ubaci koru u lonac zajedno sa bujonom ili vodom na samom početku i ostavi da se kuva tokom celog procesa. Ona daje supi bogat, slan ukus — dubinu koja deluje kao rezultat vremena i pažnje, a ne jednog sastojka. Ova tehnika nije ograničena samo na italijanske supe poput minestronea; podjednako dobro funkcioniše i u francuskoj čorbi od luka, jednostavnoj sočivoj supi ili bilo kom povrtnom bujonu kojem treba više punoće.

Variva i jela na kašiku

Bogata variva poput dinstanog volovskog repa ili jagnjetine su prirodan izbor. Dodajte koru zajedno sa tečnošću za dinstanje i pustite da sporo kuvanje izvuče njen ukus. Posebno dobro se uklapa u jela sa paradajzom, poput pileće čorbe ili rebaraca u paradajz sosu. Kiselost paradajza i umami note kore prirodno se dopunjuju tokom dugog kuvanja.

Dinstano povrće

Lisnato povrće — blitva, kelj, gorušica — koje se dugo krčka dobija složeniji ukus uz koru u loncu. Isto važi i za praziluk kuvan u belom vinu ili boraniju sa slaninom. Kora obogaćuje tečnost u kojoj se kuva, čineći je ukusnom i samom po sebi.

Pasulj i sočivo

Pasulj je možda najzahvalnija upotreba. Suvi pasulj kuvan od nule sa korom u loncu dobija bogatstvo ukusa koje je teško pripisati jednom sastojku, ali se jasno oseća u rezultatu. Smeđe ili zelene leće kuvane sa aromatičnim dodacima i korom dobijaju sličnu dubinu. Kora polako prožima tečnost i svako zrno tokom kuvanja.

Sosevi

Dodajte koru na početku zajedno sa tečnim sastojcima i ostavite da se sos krčka dok se redukuje. Posebno dobro funkcioniše u gotovim paradajz sosovima — kratko krčkanje sa korom daje kompleksnost koja inače zahteva mnogo dužu pripremu.

Palenta

Dodajte koru u vodu ili bujon koji vri, zatim umešajte kukuruzno brašno i ostavite da stoji 5–10 minuta. Tečnost će upiti njen ukus, koji se zatim prenosi u celu palentu. Koru izvadite pre nego što nastavite sa pripremom.

Rižoto

Umesto da se kora direktno dodaje u rižoto, najbolje je da se potopi u bujon koji ćete kasnije dodavati tokom kuvanja. Tako bujon preuzima njen ukus, koji se zatim prenosi na jelo sa svakim dodavanjem tečnosti. Rezultat je rižoto sa već ugrađenom dubinom ukusa.

Kako čuvati kore od sira

Nakon što odsečete koru, isperite je, dobro osušite i stavite u kesu sa zip zatvaračem za zamrzivač. Istisnite što više vazduha pre zatvaranja. Tvrde, odležale kore imaju malo vlage i mnogo soli, što ih prirodno štiti od kvarenja.

Pre upotrebe, kratko je pomirišite — dobra kora ima čist, oštar i prijatno orašast miris. Ako miriše ustajalo ili je poprimila mirise zamrzivača, bolje je da je bacite, savetuju eksperti sa sajta Martha Stewart.

Bonus video: