Poznata kao Poš Spajs, pop ikona je izgradila zavidnu dizajnersku karijeru, konstantno dokazujući svoju sposobnost da od naizgled nespojivih komada izgradi promišljenu kombinaciju sa stilom.

Na samitu ,,TIME100 Most Influential People 2026." u Njujorku se pojavila u stajlingu sa potpisom njenog brenda. Za ovu priliku odabrala je pastelno ružičastu slip haljinu sa visokim, blago asimetričnim izrezom - prepoznatljivim potpisom njenog dizajna - uparenu sa crvenim ,,mule" sandalama na štiklu.

Da, ružičasta i crvena dugo su bile žrtve strogih i ograničavajućih nepisanih modnih pravila. ,,Ne idu zajedno" bila je česta tvrdnja.

Međutim, dizajneri su poslednjih sezona uporno razgrađivali ovaj mit. Od brendova ,,Fendi" i ,,Balmain" do brenda ,,Ferragamo", modne piste su postepeno rehabilitovale ovu nekada nezamislivu kombinaciju. Kod brendova ,,Chanel" i ,,Saint Laurent", crvena se ublažava nežnim tonovima ružičaste ili pojačava do fuksije, čime se definitivno brišu stara uverenja.