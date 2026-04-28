Uprkos tome što je dugo smatrana modnim promašajem, kombinacija roze i crvene boje nastavlja da prevladava modnim pistama i garderoberima modnih insajdera. A ako je bio potreban još jedan dokaz njene modne relevantnosti, Viktorija Bekam upravo je ponudila najjači argument.
Poznata kao Poš Spajs, pop ikona je izgradila zavidnu dizajnersku karijeru, konstantno dokazujući svoju sposobnost da od naizgled nespojivih komada izgradi promišljenu kombinaciju sa stilom.
Na samitu ,,TIME100 Most Influential People 2026." u Njujorku se pojavila u stajlingu sa potpisom njenog brenda. Za ovu priliku odabrala je pastelno ružičastu slip haljinu sa visokim, blago asimetričnim izrezom - prepoznatljivim potpisom njenog dizajna - uparenu sa crvenim ,,mule" sandalama na štiklu.
Spoj nespojivog
Da, ružičasta i crvena dugo su bile žrtve strogih i ograničavajućih nepisanih modnih pravila. ,,Ne idu zajedno" bila je česta tvrdnja.
Međutim, dizajneri su poslednjih sezona uporno razgrađivali ovaj mit. Od brendova ,,Fendi" i ,,Balmain" do brenda ,,Ferragamo", modne piste su postepeno rehabilitovale ovu nekada nezamislivu kombinaciju. Kod brendova ,,Chanel" i ,,Saint Laurent", crvena se ublažava nežnim tonovima ružičaste ili pojačava do fuksije, čime se definitivno brišu stara uverenja.
Ovim savršeno izbalansiranim izdanjem, Viktorija Bekam ne samo da potvrđuje trend, već jasno pokazuje da ružičasta i crvena funkcionišu i bolje nego što se ranije mislilo. Ova kombinacija više nije kontroverzna - ona je sada čist modni pečat, prenosi Elle.
