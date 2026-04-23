Stari trikovi za negu i lepotu, koji se prenose generacijama, i dalje su popularni jer su jednostavni i efikasni, iako ne uključuju skupe kozmetičke proizvode.

Jedan od saveta je da se ujutru lice osveži hladnim kockicama leda kako bi se podstakla cirkulacija i koža izgledala budnije pre šminkanja.

Umesto tečnog ajlajnera, preporučuje se korišćenje olovke za oči jer daje prirodniji izgled, a ako je previše tvrda, može se malo zagrejati fenom da bi lakše klizila.

Za dugotrajniji miris parfema, savetuje se nanošenje tankog sloja vazelina na pulsne tačke poput vrata, zglobova i unutrašnje strane lakta pre prskanja parfema, jer tako miris duže traje.

Ricinusovo ulje se tradicionalno koristi za negu trepavica i obrva, jer se veruje da pomaže njihovom jačanju i gušćem izgledu, posebno ako se nanosi redovno pre spavanja.

Još jedan trik je blago zagrevanje uvijača za trepavice fenom pre korišćenja, što može pomoći da uvijene trepavice duže zadrže oblik, uz obaveznu proveru temperature kako ne bi došlo do oštećenja.