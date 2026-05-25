Intuicija, često nazivana i „šesto čulo“, opisuje se kao sposobnost mozga da brzo donosi odluke na osnovu unutrašnjih i spoljašnjih signala, često bez svesnog razmišljanja. Ljudi je koriste svakodnevno, od malih odluka do onih koje mogu promeniti život.

Kako intuicija šalje signale

Američki psihijatar i pisac Džudit Orlof objašnjava da intuicija nije samo u glavi: “Baš poput mozga, u crevima postoje neurotransmiteri koji mogu odgovoriti na nadražaje iz okoline i emocije u sadašnjosti, ne radi se samo o prošlim iskustvima”, kaže ona.

Zbog toga žene često osećaju „leptiriće“ ili neprijatnost u stomaku kada im nešto deluje sumnjivo. Prema istraživačima, upravo ti instinktivni signali pomažu mozgu da brzo proceni situaciju.

Orlof naglašava: „Slušajte svoj instinkt. To šesto čulo koje vam govori kako nešto možda nije u redu, posebno u situaciji kada osećate opasnost.“

Žene bolje zapažaju stvari

Prema naučnim teorijama, ženska intuicija može biti rezultat evolucije. Navodi se da su žene razvile izraženiju sposobnost opažanja emocija i neverbalnih signala, što im je pomagalo u brizi o potomstvu i socijalnim odnosima.

Kroz vreme su razvile jaču sposobnost zapažanja i empatije, kao i bolju reakciju na emocije drugih ljudi. Žene imaju bolju intuiciju, empatiju, samokontrolu, što se povezuje i sa većim protokom krvi u određenim delovima mozga.

Ipak, intuicija nije isključivo ženska osobina. Kako navodi „WebMD“, i muškarci mogu biti veoma intuitivni. Džudit objašnjava: “Muškarci mogu biti snažno intuitivni i imati iste sposobnosti kao i žene. Ali u našoj kulturi na intuiciju gledamo kao na nešto što nije muževno.”

Razlika je, prema istraživanjima, u tome što žene češće bolje čitaju emocije i neverbalne signale, dok muškarci imaju izraženiju logičku i prostornu obradu informacija.

Čak i CIA smatra da žene imaju prednost

Tema ženske intuicije godinama intrigira i obaveštajne službe. Često se navodi da su žene uspešnije u čitanju emocija, izraza lica i neverbalne komunikacije, zbog čega ih mnogi smatraju boljim špijunima i istražiteljima. Upravo zbog sposobnosti da lakše primete sitne promene u ponašanju ljudi, žene često brže prepoznaju kada neko laže, skriva emocije ili pokušava nešto da prikrije. Istraživanja neverbalne komunikacije pokazala su da žene uspešnije tumače mimiku, ton glasa i govor tela.

Zbog toga se često pominje i tvrdnja da su žene u određenim situacijama uspešnije u poslovima koji zahtevaju procenu ljudi, emocionalnu inteligenciju i opažanje detalja, što su osobine koje su veoma važne i u svetu špijunaže.

Naučna istraživanja potvrdila razliku

Istraživanje Univerziteta Kembridž pokazalo je da su žene bile uspešnije u prepoznavanju emocija na osnovu fotografija očiju ispitanika, što dodatno podržava ideju o izraženijoj emocionalnoj percepciji.

MRI skeniranja takođe pokazuju razlike u moždanim vezama. Ženski mozak ima više povezanih neuronskih mreža, dok je muški mozak efikasniji u povezivanju percepcije i akcije.

Kada intuicija greši

Stručnjaci upozoravaju da se intuicija može pomešati sa strahom ili jakim emocijama. Džudit Orlof kaže: “Strah, želja i panika mogu stati na put intuiciji. Važno je fokusirati se na taj unutrašnji glas.”

Zato je bitno razlikovati osećaj iz „stomaka“ od emocionalne reakcije koja dolazi iz stresa ili panike.

