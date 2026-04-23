Vojvotkinja od Saseksa, Megan Markl, našla se ovih dana na meti kritika nakon što je predstavila sveće inspirisane svojom decom. Ona i princ Hari zaštitili su imena svoje dece, princa Arčija i princeze Lilibet. Taj potez je otvorio pitanja o tome na koji način planiraju koristiti njihove titule u komercijalnom smislu, navodi Yahoo.

Megan prodaje sveće po ceni od 64 dolara u sklopu svog brenda As Ever. Posvećene su sinu i ćerki, a u opisima sveća navode se njihova imena te datumi rođenja. Proizvodi su deo kolekcije za Dan majki, a u promotivnim materijalima jasno se ističu i njihove kraljevske titule.

Izvori bliski palati navode da je takav potez izazvao ozbiljno negodovanje britanskog kraljevskog dvora te ga opisuju kao "neprimerenu upotrebu titula". Kako tvrde, tokom vladavine kraljice Elizabete II, ovakva praksa ne bi bila moguća jer ona nikada nije dopuštala da se titule poput Njegovo/Njeno Kraljevsko Visočanstvo koriste u komercijalne ili marketinške svrhe. Upravo zato su Hari i Megan, nakon povlačenja s dužnosti aktivnih članova kraljevske porodice 2020., pristali da te titule više neće javno koristiti.

Njihova deca, Arči (6) i Lilibet (4), zvanično su dobila titule Njegovo i Njeno Kraljevsko Visočanstvo nakon što je njihov deda, kralj Čarls III, stupio na presto 2022. Iako su tako i zvanično navedeni na kraljevskoj web stranici, ne očekuje se da će u budućnosti obavljati kraljevske dužnosti.

Osim toga, otkriveno je da su Hari i Megan zaštitili ne samo imena svoje dece, već i njihove e-mail adrese, profile na društvenim mrežama i internetske domene. Takva praksa je među slavnima česta radi zaštite privatnosti.

"Nije sporno zaštititi decu, to je razumljivo. Ključno je šta planirate učiniti s tim zaštitama", navodi se na društvenim mrežama.