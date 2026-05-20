Do sada su gotovo svi čuli za FOMO: ,,fear of missing out", odnosno strah da nešto propuštamo. Osećamo ga kada, recimo, bolesni ostanemo kod kuće tokom prelepog dana, dok na Instagramu gledamo prijatelje kako uživaju na matineu uz dobru muziku i toplo sunce.

Međutim, u odeljku za popularnu psihologiju pojavio se novi pojam, koji zvuči slično, ali je reč o potpuno drugačijem ,,sindromu", a to je: FOPO.

FOPO znači ,,fear of people’s opinion", odnosno strah od tuđeg mišljenja. Ljudi koji se bore sa FOPO-om imaju snažnu potrebu da budu prihvaćeni od strane drugih, pa sopstvene želje, potrebe i ciljeve često stavljaju u drugi plan. Zbog straha da ne pogreše ili ne budu kritikovani, povlače se i sputavaju sami sebe. U težim slučajevima, FOPO može da preraste i u socijalnu anksioznost.