Ako su vam dosadile muškatle koje svake godine izgledaju isto, niste jedini. Surfinija je biljka koja je preuzela vodeću ulogu i s pravom nosi titulu nove kraljice terasa.

Ukoliko želite efekat raskošnog vodopada boja kakav se viđa u časopisima, ovo je pravi izbor. Ipak, zahteva nešto više nege u poređenju sa klasičnim cvetnicama.

Surfinija je hibridna vrsta viseće petunije stvorena za obilno cvetanje i veću otpornost na različite vremenske uslove. Karakterišu je snažni i dugi izdanci koji mogu narasti i do 150 centimetara, stvarajući gust i bogat cvetni slap, savršen za žardinjere i terase.

Voda je presudna, ali je važno pronaći meru. Česta je zabluda da surfinije zahtevaju stalno zalivanje. Supstrat treba da bude umereno vlažan, ali nikako preplavljen, jer koren veoma brzo truli u previše mokroj zemlji. Vlažnost je najbolje proveravati prstom svakog jutra. Tokom vrelih letnjih dana zalivanje je potrebno i dva puta dnevno, idealno rano ujutru i kasno uveče.

Za obilno i dugotrajno cvetanje neophodna je redovna prihrana. Ova raskošna biljka troši mnogo hranljivih materija, pa sama voda nije dovoljna za stvaranje velikog broja cvetova. Preporučuje se tečno đubrivo bogato gvožđem jednom nedeljno. Nedostatak gvožđa prepoznaje se po bledo žutim listovima sa izraženim zelenim žilama. U tom slučaju potrebno je odmah dodati preparat sa gvožđem kroz zalivanje.

Pravilno odabran položaj značajno utiče na uspeh uzgoja. Surfinije vole sunce, ali ne podnose celodnevno izlaganje jakom podnevnom suncu. Najbolje napreduju na jugoistočnoj ili zapadnoj strani, gde imaju najmanje pet sati direktne svetlosti dnevno. U potpunoj senci razvijaće mnogo listova, ali će cvetanje biti oskudno. Takođe ih je poželjno zaštititi od jakog vetra koji može oštetiti njihove nežne grane.

