En Hatavej i njen konjski rep su ponovo u akciji.

Nakon što je prisustvovala premijeri filma ,,Đavo nosi Pradu 2" u Njujorku, glumica (43) je, zajedno sa kolegama iz glumačke ekipe Meril Strip, Emili Blant i Stenlijem Tučijem, otputovala u London na još jedno glamurozno veče povodom proslave filma, koji izlazi 1. maja.

Što se tiče njenog stajlinga, En je oduševila prisutne u zavodljivoj tamnoplavoj haljini modne kuće ,,Versace", sa suknjom u obliku slova V od somota sa prorezom i providnim korsetskim gornjim delom bez bretela u stilu svetlucavog smokinga.

Kako bi naglasila kroj koji otkriva kožu, oskarovka je predstavila verovatno svoju najodvažniju frizuru viđenu tokom promotivne turneje do sada — podignuti konjski rep sa impresivnom definicijom. Enina podignuta kosa mogla se videti iz svih uglova dok je pozirala na crvenom tepihu sa kolegama i dizajnerkom Donatelom Versače.

Iako je ovo njena najhrabrija frizura do sada, ova punđa nije jedini veliki stilski trenutak koji je Hatavej imala ove godine. Odmah iza nje su njene modernizovane šiške, koje je vratila ranije ovog meseca.

Zvezda, koja ponovo tumači ulogu Endi Saks, je svima oduzela dah kada se u Njujorku pojavila u skulpturalnoj crvenoj haljini modne kuće ,,Louis Vuitton", dizajniranoj sa korsetskim gornjim delom i naglašenom suknjom koja je istakla njene usklađene cipele na štiklu.

Promene

Film ,,Đavo nosi Pradu" dolazi 20 godina nakon premijere originalnog filma. Glumica se na premijeri u inostranstvu održanoj 22. aprila, osvrnula na načine na koje njen lični razvoj odražava razvoj njenog lika.

„Mislim da smo obe samouverenije“, rekla je za People. „Endi Saks je pre 20 godina zaista brinula da sve uradi kako treba i mnogo je želela da udovolji svojoj šefici“, dodala je, a zatim: „Mislim da sada želi da bude svoja. I mogu da se poistovetim s tim.“

Budućnost

En je sada spremna da prigrli ono što budućnost donosi.

„Morate ozbiljnije da pristupite brizi o sebi. Mislim da u četrdesetim godinama imate priliku da vidite kako određene odluke donose rezultate tokom vremena. Tada možete da procenite da li želite da nastavite da donosite iste odluke ili da počnete da pravite nove“, rekla je.

Moda

I dok joj je stil na crvenom tepihu u punom sjaju, Hatavej je priznala da je to što je mama dva dečaka, Džonatana i Džeka, koje ima sa suprugom Adamom Šulmanom, „zaista uticalo“ na njene modne izbore.

„Uvek moram da budem spremna da sa ozbiljnog poslovnog sastanka odem, recimo, na košarkaški teren“, rekla je glumica. „Moraš u svakom trenutku, u bilo kojoj odevnoj kombinaciji, da budeš spremna za partiju košarke. Zato sebi kažem: kad se ujutru obučeš, obuci se pametno, jer je stopostotno sigurno da će nešto biti bačeno na tebe — verovatno već do kraja doručka.“

Bonus video: