Tajna dobrog pirea od šargarepe nije samo u receptu, već u nekoliko malih trikova koji prave veliku razliku u ukusu i teksturi.
- Prvo i najvažnije je da se šargarepa kuva dovoljno dugo da potpuno omekša, jer što je mekša, to će pire biti kremastiji i bez grudvica. Dodavanje malo krompira uz šargarepu može dodatno dati puniju i svilenkastu strukturu.
- Drugi ključni momenat je začinjavanje tokom kuvanja, a ne tek na kraju. Malo soli pomaže da se ukus "otvori" i ne ostane blago sladak i monoton.
- Kada se povrće skuva, važno je dobro ga ocediti, ali ne potpuno isušiti, pošto mala količina tečnosti pomaže pri blendanju da se dobije glatka tekstura.
- Masnoća, poput putera ili malo mleka, dodaje se postepeno, jer upravo ona daje onaj kremasti, "restoran kvalitet" završnici. Ako se doda previše odjednom, pire može postati težak ili razvodnjen.
- I na kraju, trik je u blendanju... što duže i finije se izblenda, to je rezultat svilenkastiji i profinjeniji.
Dobar pire od šargarepe je balans mekoće, začina i kremaste teksture, a ne samo mešavina sastojaka.
