Zima, proleće, leto ili jesen – malo ko razmišlja o tome, ali godišnje doba u kojem smo rođeni može imati uticaj na naš karakter i zdravlje. Istraživanja pokazuju da postoji određena veza između datuma rođenja i ličnosti, pa se često ističe da su „prolećne bebe“ vedrije, optimističnije i drugačije od ostalih.

Ako ste rođeni u proleće ili imate dete rođeno u ovom periodu, evo nekoliko zanimljivih osobina koje ih izdvajaju:

Manje sklona alergijama

Iako je proleće mnogima sinonim za kijanje i polen, paradoksalno – deca rođena u ovom periodu imaju manji rizik od alergija. Istraživanja iz Velike Britanije pokazala su da su bebe rođene u jesen sklonije astmi, ekcemima i polenskoj groznici, dok prolećne imaju najmanju verovatnoću za ove probleme.

Rođeni optimisti

Sunčani dani u ranom razvoju ostavljaju trag – deca rođena u proleće često su vedrija i pozitivnija. Oni prirodno traže dobro u svemu i ređe se zadržavaju na negativnim stvarima.

Imaju liderski potencijal

Studije pokazuju da osobe rođene u martu i aprilu češće imaju osobine vođe. Samopouzdanje, inicijativa i energija često ih izdvajaju već od malih nogu.

Manji rizik od psihičkih problema

Prolećne bebe, prema istraživanjima, ređe razvijaju određene psihičke poteškoće. Pretpostavlja se da sunčeva svetlost i bolji uslovi u ranom detinjstvu igraju važnu ulogu u razvoju.

Kreativnost im je jača strana

Studije su pokazale da su deca rođena u proleće često kreativnija i maštovitija. Lako pronalaze nova rešenja i imaju izražen umetnički duh.

Postoji i jedna mana

Za bebe rođene u aprilu zabeležen je nešto veći rizik od multiple skleroze kasnije u životu. Naučnici smatraju da je to povezano sa manjkom vitamina D tokom trudnoće.

Prave male „noćne ptice“

Roditelji treba da budu spremni – prolećne (i letnje) bebe često kasnije zaspu u odnosu na one rođene zimi ili u jesen. Posebno su dečaci skloni tome da budu „male sove“.

Na kraju, iako godišnje doba nije presudno za nečiji život, zanimljivo je videti kako priroda može ostaviti trag čak i na naš karakter.