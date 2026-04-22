Trenerke od pamuka u oversize kroju postale su pravi modni hit u Srbiji, do te mere da se pojedini modeli bukvalno rasprodaju čim stignu u prodavnice.

Žene ih opisuju kao "zlatnu sredinu", jer nisu ni previše uske, ni neudobne, već opuštene, mekane i idealne za svaki dan.

Ono što ih izdvaja jeste udobnost koju nude bez kompromisa. Oversize kroj daje slobodu pokreta, dok pamučni materijal omogućava da koža diše, pa su savršene i za kuću i za grad. Upravo ta kombinacija praktičnosti i modernog izgleda učinila je da postanu komad bez kog mnoge više ne mogu da zamisle garderober.

Posebno su popularne neutralne boje kao što su bež, siva, crna i maslinasta, jer se lako kombinuju uz patike, jakne i basic majice. Upravo zbog toga su postale izbor i za brze gradske kombinacije, ali i za putovanja i opuštene dane.

Kako se interesovanje povećava, sve je teže pronaći određene modele, pa se dešava da se ispred radnji stvaraju redovi čim stigne nova kolekcija. Mnoge žene ih kupuju u više boja, jer znaju da se brzo rasprodaju.

Na kraju, pamučne oversize trenerke nisu samo trend, već praktičan komad koji spaja komfor i stil i upravo zato su postale "must have" u svakodnevnoj modi.