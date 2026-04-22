Tamne fleke na licu, pege i neujednačen ten čest su problem mnogih žena. Umesto skupih kozmetičkih preparata i tretmana, rešenje možete pronaći u svojoj kuhinji. Prirodni losion od peršuna i limuna može pomoći da koža postane čistija, svetlija i blistavija.

Zašto su peršun i limun dobri za kožu

Peršun je bogat vitaminima i mineralima koji pomažu regeneraciju kože i njen prirodni sjaj. Deluje umirujuće, smanjuje crvenilo, otok i iritacije, a može pomoći i kod akni i sitnih bora.

Limun je prirodni izbeljivač koji pomaže u uklanjanju tamnih fleka i posvetljivanju tena. Njegova kombinacija sa peršunom daje snažan prirodni losion za negu lica.

Recept za losion od peršuna i limuna

Sastojci:

· 2 kašike sitno iseckanog svežeg peršuna

· 1 kašičica limunovog soka

· 200 ml vode

Priprema:

Peršun stavite u proključalu vodu i kuvajte na tihoj vatri oko 15 minuta. Nakon toga ostavite da se ohladi, procedite i dodajte limunov sok. Dobijeni losion za lice sipajte u čistu bočicu i čuvajte u frižideru.

Losion je najbolje potrošiti u roku od pet dana, nakon čega je preporučljivo napraviti novu količinu.

Kako se koristi prirodni losion za lice

Losion nanosite na čisto lice ujutru i uveče. Važno je izbegavati područje oko očiju, jer limun može izazvati peckanje.

Redovnom upotrebom, već nakon mesec dana možete primetiti vidljivo čistiju kožu, ujednačen ten i smanjenje tamnih fleka.

