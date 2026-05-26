Svi smo se makar jednom našli u situaciji da nas neko svesno povredi rečima. Bilo da je u pitanju kolega na poslu, rođak na porodičnom okupljanju ili slučajni prolaznik, taj osećaj je uvek neprijatan. U takvim trenucima često razmišljamo kako da nekoga zaustavimo, a da pritom ne spustimo sebe na isti nivo. Mnogi veruju da je jedini način da uzvrate povišen ton ili rasprava, ali zapravo nije potrebna nikakva galama.

Kada neko uputi zlobnu primedbu, prirodna reakcija je da se branimo. Ipak, odbrana ne mora da znači uzvraćanje istom merom. Onog trenutka kada počnete da se pravdate, druga strana već dobija ono što želi. Takve osobe hrane se tuđom reakcijom, besom i gubitkom kontrole, zato je ključno ostati smiren i pribran.

Način na koji reagujete na uvrede može u potpunosti promeniti situaciju. Ljudi koji vređaju druge često to čine iz sopstvene nesigurnosti i potrebe da negde izbace frustraciju. Zato je važno ne učestvovati u toj igri i ne pružiti im ono čemu se nadaju. Mirnoća i samopouzdanje u tom trenutku predstavljaju najjaču prednost.

Umesto dugog smišljanja odgovora, postoji jednostavan i efikasan pristup koji može brzo da zaustavi takvo ponašanje.