Iz Londona stiže trend koji redefiniše plavu kosu za novu prolećnu sezonu.

Koloristkinja Nikol Kalani osmislila je ,,barn girl blonde" - nijansu koja se zasniva na akvarel efektu i prirodnom finišu. Stručnjaci je opisuju kao bledo peskovitu plavu sa meko stopljenim izrastkom i prigušenim tonovima, što kosi daje romantičan, mladalački i nežan izgled. Inspirisana svetlim, pastelnim tonovima, ova nijansa evocira prirodnu lepotu i jednostavnost kroz meke prelaze koji izgledaju potpuno prirodno.

Dok se u svetu lepote primećuje povratak intenzivnih boja inspirisanih devedesetim godinama, ,,barn girl blonde" predstavlja suprotan pravac - suptilnost. Ova nijansa dokazuje da plava kosa ne mora da podrazumeva agresivno izbeljivanje niti oštre kontraste. Umesto toga, fokus je na balansiranju bež tonova između toplih i hladnih nijansi, čime se postiže efekat kose osunčane suncem u vrlo kontrolisanoj i uravnoteženoj verziji.

Volumen

Ova boja se savršeno prilagođava kosi jer ne koristi klasične, strogo definisane pramenove. Umesto toga, meki i neprimetni prelazi naglašavaju prirodno kretanje vlasi, dajući im volumen koji ne izgleda veštački. Krajnji rezultat je sveden i otmen, što ovu nijansu čini idealnim izborom za sve koji teže nenametljivoj eleganciji.