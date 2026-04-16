Letnja sezona putovanja nam uskoro stiže.



Ona donosi sve veću popularnost avio-letova, naročito onih povoljnih koji uključuju samo ručni prtljag. Putovanje avionom značajno skraćuje vreme puta u poređenju sa, na primer, dugim autobuskim relacijama, pa sve više ljudi bira ovu opciju. Šta je ručni prtljag? Ručni prtljag je torba ili kofer koji putnik unosi sa sobom u kabinu aviona, a avio-kompanije propisuju tačne dimenzije i težinu koje je potrebno ispoštovati. Zato je pre kupovine karte važno proveriti pravila konkretne kompanije. Putovanje samo sa ručnim prtljagom je u potpunosti moguće i sve češći izbor putnika, posebno kada su u pitanju kraća letovanja. U njega se može spakovati osnovna letnja garderoba, obuća, kozmetika u manjim pakovanjima i lične stvari, uz pažljivo planiranje i racionalno pakovanje. Ovakav način putovanja često donosi i uštedu novca, jer mnoge avio-kompanije nude povoljnije karte kada nije uključen čekirani kofer. Osim finansijske uštede, prednosti su i brže kretanje kroz aerodrome, manja čekanja i jednostavnije putovanje bez brige o izgubljenom prtljagu.

— Apsolutno je moguće da putujete svuda sa ručnim prtljagom, naročito ako se ne zadrzavate dug vremenski period na određenoj destinaciji. Većina low-cost kompanija uz cenu svoje redovne karte dozvoljavaju nošenje samo ručnog prtljaga dok se za nošenje redovnog, velikog kofera traži doplata. U zavisnosti od kompanije do kompanije, cene velikog prtljaga se mogu kretati od 50 eura pa naviše, naravno, to sve zavisi od kompanije, destinacije i od toga da li je sezona ili ne — počinje stjuardesa Ivana Gvozdenović i nagoveštava da je putnicima koji idu na kraći odmor sasvim dovoljno da ponesu samo ručni prtljag, jer oni velike kofere nose obično oni putnici koji idu na duže odmore i dalje destinacije.

Kod regularnih avio-kompanija, koje nisu low-cost, cena predatog prtljaga je najčešće već uključena u cenu karte. U tim slučajevima putnicima je obično dozvoljeno da ponesu kofer težine oko 21 do 23 kilograma bez dodatne doplate.

Ipak, mnogi putnici i dalje nisu sigurni šta tačno spada u ručni prtljag. Kako je istakla sagovornica, važno je napraviti razliku između ručnog i ličnog prtljaga. Lični prtljag podrazumeva manju torbu ili predmet u kojem se drže osnovne lične stvari poput novčanika, pasoša, telefona i drugih dokumenata, i on se obično nosi uz ručni prtljag u kabini.

— Ručni prtljag je u većini slučajeva manji kofer ili torba sa maksimalnim dimenzijama 55/40/20. To su neke univerzalne dimenzije za većinu avio-kompanija i mogu varirati do 5 cm. Najčešća dozvoljena težina je 7-8 kg za ručni prtljag. Takođe, i to može varirati od kompanije do kompanije, ali definitivno maksimalna težina ne ide preko 10 kg za ručni prtljag — ističe stjuardesa.

Šta smete poneti sa sobom?

Česta nedoumica je i to šta sve može stati u ručni prtljag, odnosno šta je sve dozvoljeno poneti sa sobom.

— Dozvoljeno je spakovati garderobu, obuću, kozmetiku i šminku, ali pod uslovom da je travel size, što znači da sadržaj bočice ne sme prelaziti 100 ml, jer u suprotnom biće vam oduzet od strane obezbeđenja na aerodromu. Bitno je napomenuti da nisu dozvoljeni oštri predmeti ili bilo koji drugi predmeti koji se mogu smatrati ili iskoristiti kao oružje, a sve se mora se uklopiti sa dozvoljenom težinom.

Putovanje samo sa ručnim prtljagom donosi i uštedu novca i vremena. Pošto putnik sa sobom unosi samo jednu torbu u avion, nema čekiranja velikog kofera ni njegovog preuzimanja po sletanju. Zbog toga se na aerodromu prolazi brže, nakon sletanja putnik ide direktno ka pasoškoj kontroli i zatim napušta aerodrom, bez zadržavanja kod pokretne trake i čekanja prtljaga.

— Dobro je što nemate brdo kofera da vučete sa sobom po aerodromu, lakše je i efikasnije. Dobra stvar jeste i ta da je vaš ručni prtljag uvek uz vas (na aerodromu, u avionu) u slučaju da vam nešto zatreba, uvek vam je pri ruci — zaključuje stjuardesa Ivana Gvozdenović.



