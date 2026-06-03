Raskid ljubavne veze nikome nije jednostavan, no dok neki ljudi relativno brzo nastavljaju dalje, drugi se dugo nose s uspomenama, neodgovorenim pitanjima i osećajima koji ne nestaju preko noći. Astrologija smatra da određeni horoskopski znakovi teže zatvaraju ljubavna poglavlja jer se snažno vežu za osobe koje vole.

Pripadnici ovih znakova u odnose ulažu mnogo emocija, vremena i poverenja. Upravo zato raskid za njih nije samo kraj veze, već i gubitak važnog dela svakodnevice. Prema astrološkim tumačenjima, ova četiri znaka najteže prebolevaju ljubavne rastanke.

Rak

Rakovi su među najosećajnijim znakovima Zodijaka. Kada nekoga zavole, potpuno se posvećuju vezi i često grade snažnu emocionalnu povezanost. Zbog toga ih raskidi pogađaju dublje nego što su spremni pokazati okolini.

Nakon završetka veze dugo razmišljaju o zajedničkim trenucima i često se vraćaju uspomenama koje su im bile važne. Rakovi teško zaboravljaju osobe koje su voleli jer osećaje ne doživljavaju površno. Čak i kada spolja deluju smireno, u sebi još dugo obrađuju ono što se dogodilo.

Potrebno im je vreme da ponovo steknu osećaj sigurnosti i poverenja u ljubav. Upravo zbog toga retko ulaze u novu vezu pre nego što se u potpunosti pomire s prošlošću.

Ribe

Ribe su veliki romantičari koji često veruju u duboku i posebnu ljubav. Kada se veza završi, ne gube samo partnera nego i budućnost koju su zamišljale s tom osobom.

Pripadnici ovog znaka skloni su idealizovati prošle odnose i prisećati se lepih trenutaka. Ribe često traže objašnjenja za ono što se dogodilo te se pitaju da li se nešto moglo završiti drugačije. Zbog toga im je ponekad teško prihvatiti da se veza zaista završila.

Njihova osetljiva priroda čini ih posebno ranjivima nakon raskida. Iako vremenom nastavljaju dalje, osećaji mogu ostati prisutni mnogo duže nego što drugi pretpostavljaju.

Bik

Bikovi ne ulaze lako u ozbiljne veze, ali kada nekome poklone svoje poverenje, vrlo su odani i privrženi. Vole stabilnost i sigurnost pa svaki veliki životni preokret doživljavaju vrlo lično.

Nakon raskida teško se privikavaju na promene koje dolaze s novom životnom situacijom. Bikovi ne zaboravljaju lako zajedničke navike, mesta i trenutke koji su bili deo njihove svakodnevice. Upravo zato proces oporavka kod njih često traje duže nego kod drugih znakova.

Iako se na prvi pogled mogu činiti snažnima i staloženima, iza njihove smirenosti često se kriju osjećaj koje dugo nose u sebi. Potrebno im je mnogo vremena da ponovo otvore srce nekome novome.

Škorpija

Škorpije vole intenzivno i potpuno. Kada se emocionalno vežu, očekuju iskrenost, odanost i duboku povezanost. Zbog toga ih raskid može pogoditi snažnije nego što žele priznati.

Pripadnici ovog znaka teško podnose izdaju ili razočaranje te dugo pamte emocionalne rane. Iako retko otvoreno govore o svom bolu, često im je potrebno mnogo vremena da u potpunosti zatvore jedno ljubavno poglavlje.

Škorpije ne zaboravljaju lako ljude koji su im bili važni. Čak i kada nastave dalje, uspomene mogu ostati prisutne još dugo nakon završetka veze. Upravo zato se ubrajaju među znakove koji najteže prebolevaju ljubavne rastanke.

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