Zaboravite na pretvrde mrvice i suve kriške koje niko ne želi da jede. Potrebno vam je samo pet minuta i jedna tečnost koju sigurno već imate u kuhinji. Tajna se krije u običnoj vodi i pravoj temperaturi. Mnogi misle da je hleb neupotrebljiv kada se isuši, ali on je zapravo samo izgubio vlagu. Sve što treba da uradite jeste da ga ponovo hidrirate na pravi način. Uzmite veknu staru dva ili tri dana i kratko je stavite pod tanak mlaz hladne vode iz slavine. Nemojte je natapati, već je samo poprskajte sa svih strana tako da kora postane vlažna, a unutrašnjost ne postane gnjecava. Ovo je najjednostavniji trik za stari hleb koji garantuje uspeh svaki put. Voda tokom pečenja stvara paru koja prodire duboko u sredinu i vraća hlebu elastičnost.

Dok prskate hleb, rerna treba da bude zagrejana na 180 ili 200 stepeni. Stavite navlaženu veknu direktno na rešetku ili u pleh obložen papirom za pečenje. Pecite je pet do sedam minuta, u zavisnosti od toga koliko je hleb tvrd. Kada ga izvadite, osetićete prepoznatljiv miris kao da ste upravo prošli pored pekare. Kora će biti neverovatno hrskava, a sredina meka i vazdušasta kao kada je hleb prvobitno pečen.

