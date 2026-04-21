Čišćenje rerne je jedan od najneprijatnijih kućnih poslova koji većina ljudi stalno odlaže. Masnoća, zagoreli ostaci hrane i tvrdokorne mrlje zahtevaju puno truda, a jaka hemijska sredstva često imaju neprijatan miris.

Zato sve više ljudi traži jednostavne i efikasne trikove za čišćenje rerne, a jedan od najpopularnijih je korišćenje tablete za mašinu za sudove.

Zašto tableta za sudove odlično čisti rernu?

Tablete za pranje sudova imaju snažno dejstvo za odmašćivanje i uklanjanje prljavštine, što ih čini idealnim za čišćenje:

rešetki rerne

unutrašnjosti rerne

stakla na vratima

Izbegavajte tablete koje sadrže hlor, jer mogu ispuštati štetne pare, posebno pri zagrevanju.

Postupak čišćenja rerne tabletom za sudove

1. Čišćenje rešetke

Izvadite rešetku iz rerne, umotajte u aluminijumsku foliju, stavite u kadu ili veću posudu obloženu peškirom. Prelijte vrelom vodom i ubacite tabletu za pranje sudova. Ostavite da odstoji 2–3 sata.

2. Priprema rerne

Uklonite mrvice i zagorele ostatke hrane. Koristite plastični strugač ili usisivač. Ovo olakšava dalje čišćenje i sprečava razmazivanje prljavštine. Navlažite krpu ili sunđer i prebrišite površinu.

Tabletu kratko potopite u toplu vodu i ribajte mrlje kružnim pokretima dok ne nestanu.

3. Završni koraci

Skinite foliju sa rešetki, obrišite omekšanu prljavštinu, isperite i dobro osušite. Vratite rešetke u rernu. Ostavite vrata otvorena da se sve osuši, savetuje "Southern Living".

Ako tražite najlakši način za čišćenje rerne bez agresivnih hemikalija, trik sa tabletom za sudove je jednostavno i efikasno rešenje. Uz minimalan trud, vaša rerna može ponovo izgledati kao nova.