Kombinezon od teksasa ponovo je u centru pažnje. Evo zašto ga svi vole i kako da ga nosite ovog proleća.

Kombinezon od džinsa je jedan od onih komada koji se svake sezone vraća i nikada ne razočara. Jednostavan je, praktičan i dovoljno upečatljiv da sam po sebi napravi kompletan outfit, bez mnogo razmišljanja.

Danas se smatra odličnom alternativom haljinama jer spaja udobnost i stil, pa ga mnoge žene biraju kada žele da izgledaju sređeno uz minimalan trud.

Od radne uniforme do modnog hita

Iako danas deluje moderno, kombinezon ima skromne početke. Nastao je kao radna odeća početkom 20. veka, a verzija od džinsa brzo je postala simbol izdržljivosti i praktičnosti. Upravo taj „radni“ šmek daje mu poseban šarm i danas – deluje opušteno, prirodno i nenametljivo, a opet veoma stilizovano.

Zašto ga svi vole

Najveća prednost ovog komada je što rešava večitu dilemu – šta obući? Kombinezon je sam po sebi komplet, pa ga je dovoljno dopuniti detaljima i spremni ste za izlazak. Savršen je za svakodnevne prilike poput šetnje, kafe ili obaveza, ali uz malo truda može postati i elegantna kombinacija.

Kako ga nositi ovog proleća

Možete ga uklopiti na razne načine – sa baletankama za nežniji izgled ili sa patikama za opušten, gradski stil. Ako želite malo elegancije, dodajte kaiš koji ističe struk ili ga kombinujte sa mokasinama i upečatljivom torbom.

Zahvaljujući toj prilagodljivosti, kombinezon od džinsa lako se uklapa u različite stilove – od minimalističkog do trendi varijanti. Upravo zato svake godine ponovo zauzima mesto među najpoželjnijim komadima u garderobi.