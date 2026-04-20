Buđ na fugama u kupatilu i kuhinji ne samo da izgleda ružno i ostavlja utisak prljavštine, već predstavlja i ozbiljan zdravstveni rizik za ukućane. Vlažni i topli uslovi pogoduju njenom razvoju, a bez redovnog čišćenja može se brzo proširiti.
Mnogi koriste sirće i sodu bikarbonu, ali postoji efikasnije, jednostavnije i čistije rešenje koje uklanja čak i tvrdokorne buđave fleke, bez agresivnih hemikalija i bez ribanja.
Kako ukloniti buđ sa fuga bez oštećenja
Glavni saveznik u borbi protiv buđi je hidrogen (3%–6% vodonik-peroksid). Iako zvuči kao jako sredstvo, zapravo je ekološki prihvatljiv jer se razgrađuje na vodu i kiseonik. Ne ostavlja štetne ostatke i ne oštećuje fuge kao jaka hemijska sredstva.
Ova metoda posebno je efikasna za:
- buđ na fugama u kupatilu
- crne fleke između pločica
- buđ u tuš-kabini
- buđ u kuhinji
Buđ nestaje bez ribanja
Potrebno vam je:
- hidrogen 6%
- bočica sa raspršivačem
- papirni ubrusi
Koraci:
- Sipajte hidrogen u bočicu sa raspršivačem.
- Dobro poprskajte fuge zahvaćene buđi.
- Prekrijte tretirano područje papirnim ubrusima.
- Ponovo poprskajte ubruse hidrogenom da budu potpuno natopljeni.
- Ostavite da deluje 30 do 60 minuta.
- Uklonite ubruse i temeljno isperite vodom.
Rezultat su čiste, svetle fuge bez buđi, ali i bez napornog ribanja.
Zašto je hidrogen efikasniji od sirćeta i sode?
- Prodire duboko u pore fuga
- Uništava spore buđi
- Ne oštećuje površinu
- Nema jak, neprijatan miris
- Ekološki je prihvatljiv
Redovnom primenom možete sprečiti ponovno stvaranje buđi i održavati kupatilo i kuhinju svežim i higijenski čistim.
