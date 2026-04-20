Buđ na fugama u kupatilu i kuhinji ne samo da izgleda ružno i ostavlja utisak prljavštine, već predstavlja i ozbiljan zdravstveni rizik za ukućane. Vlažni i topli uslovi pogoduju njenom razvoju, a bez redovnog čišćenja može se brzo proširiti.

 

Mnogi koriste sirće i sodu bikarbonu, ali postoji efikasnije, jednostavnije i čistije rešenje koje uklanja čak i tvrdokorne buđave fleke, bez agresivnih hemikalija i bez ribanja.

Kako ukloniti buđ sa fuga bez oštećenja

Glavni saveznik u borbi protiv buđi je hidrogen (3%–6% vodonik-peroksid). Iako zvuči kao jako sredstvo, zapravo je ekološki prihvatljiv jer se razgrađuje na vodu i kiseonik. Ne ostavlja štetne ostatke i ne oštećuje fuge kao jaka hemijska sredstva.

 

Ova metoda posebno je efikasna za:

  • buđ na fugama u kupatilu
  • crne fleke između pločica
  • buđ u tuš-kabini
  • buđ u kuhinji

Buđ nestaje bez ribanja

Potrebno vam je:

  • hidrogen 6%
  • bočica sa raspršivačem
  • papirni ubrusi

Koraci:

  1. Sipajte hidrogen u bočicu sa raspršivačem.
  2. Dobro poprskajte fuge zahvaćene buđi.
  3. Prekrijte tretirano područje papirnim ubrusima.
  4. Ponovo poprskajte ubruse hidrogenom da budu potpuno natopljeni.
  5. Ostavite da deluje 30 do 60 minuta.
  6. Uklonite ubruse i temeljno isperite vodom.

Rezultat su čiste, svetle fuge bez buđi, ali i bez napornog ribanja.

 Zašto je hidrogen efikasniji od sirćeta i sode?

  • Prodire duboko u pore fuga
  • Uništava spore buđi
  • Ne oštećuje površinu
  • Nema jak, neprijatan miris
  • Ekološki je prihvatljiv

Redovnom primenom možete sprečiti ponovno stvaranje buđi i održavati kupatilo i kuhinju svežim i higijenski čistim.

 

