Buđ na fugama u kupatilu i kuhinji ne samo da izgleda ružno i ostavlja utisak prljavštine, već predstavlja i ozbiljan zdravstveni rizik za ukućane. Vlažni i topli uslovi pogoduju njenom razvoju, a bez redovnog čišćenja može se brzo proširiti.

Mnogi koriste sirće i sodu bikarbonu, ali postoji efikasnije, jednostavnije i čistije rešenje koje uklanja čak i tvrdokorne buđave fleke, bez agresivnih hemikalija i bez ribanja.

Kako ukloniti buđ sa fuga bez oštećenja

Glavni saveznik u borbi protiv buđi je hidrogen (3%–6% vodonik-peroksid). Iako zvuči kao jako sredstvo, zapravo je ekološki prihvatljiv jer se razgrađuje na vodu i kiseonik. Ne ostavlja štetne ostatke i ne oštećuje fuge kao jaka hemijska sredstva.

Ova metoda posebno je efikasna za:

buđ na fugama u kupatilu

crne fleke između pločica

buđ u tuš-kabini

buđ u kuhinji

Buđ nestaje bez ribanja

Potrebno vam je:

hidrogen 6%

bočica sa raspršivačem

papirni ubrusi

Koraci:

Sipajte hidrogen u bočicu sa raspršivačem. Dobro poprskajte fuge zahvaćene buđi. Prekrijte tretirano područje papirnim ubrusima. Ponovo poprskajte ubruse hidrogenom da budu potpuno natopljeni. Ostavite da deluje 30 do 60 minuta. Uklonite ubruse i temeljno isperite vodom.

Rezultat su čiste, svetle fuge bez buđi, ali i bez napornog ribanja.

Zašto je hidrogen efikasniji od sirćeta i sode?

Prodire duboko u pore fuga

Uništava spore buđi

Ne oštećuje površinu

Nema jak, neprijatan miris

Ekološki je prihvatljiv

Redovnom primenom možete sprečiti ponovno stvaranje buđi i održavati kupatilo i kuhinju svežim i higijenski čistim.

Video: