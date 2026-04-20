Prolećni pljuskovi osveže vazduh i prirodu, ali donose i jednu ozbiljnu neprijatnost o kojoj mnogi ne razmišljaju – krpelji su tada najaktivniji.

Čim se razvedri posle kiše, dvorišta, parkovi i livade postaju njihovo „lovište“. Vlažan vazduh i blaga toplota stvaraju savršene uslove da ovi paraziti izađu iz skrovišta, popnu se na vrhove trave i strpljivo čekaju da im se približi čovek ili životinja.

Za razliku od uvreženog mišljenja, krpelji ne podnose sušu – direktno sunce ih brzo isušuje. Upravo zato period odmah nakon padavina predstavlja njihov vrhunac aktivnosti. Statistike pokazuju da je broj ujeda znatno veći u prvih 48 sati posle kiše.

Najveća greška koju ljudi i dalje prave

Mnogi i dalje koriste stare „narodne“ metode – alkohol, ulje, lak za nokte ili paljenje. Stručnjaci upozoravaju da je to pogrešno i opasno.

Kada pokušate da ugušite krpelja, on u tom trenutku može da izbaci sadržaj svog stomaka direktno u krvotok. Upravo tada je najveća šansa za prenos infekcija, uključujući Lajmsku bolest.

Kako pravilno izvaditi krpelja

Ako ne možete odmah do lekara, postupite pažljivo:

– Uzmite tanku pincetu

– Uhvatite krpelja što bliže koži

– Povucite ga ravno nagore, bez uvrtanja

Nemojte ga čupati naglo ili rotirati, jer postoji rizik da deo ostane u koži i izazove upalu.

Koji simptom je alarm

Nije svaki ubod razlog za paniku, ali jedan znak zahteva hitnu reakciju – crvenilo koje se širi u krug, poput mete.

Ova promena na koži, poznata kao erythema migrans, javlja se kod većine zaraženih i može se pojaviti tek nakon nekoliko dana ili nedelja. Zato je važno da mesto ujeda pratite neko vreme, čak i ako na početku izgleda bezazleno.

Najčešće dileme

– Da li svaki krpelj prenosi bolest? Ne, ali rizik postoji – procenjuje se da je oko 30% zaraženo.

– Šta ako deo ostane u koži? Telo ga često samo izbaci, ali je sigurnije obratiti se lekaru.

– Koliko dugo mora da bude na koži? Najčešće 24 do 48 sati, zato je pregled tela posle boravka napolju presudan.

Kada je najbolje potražiti pomoć

Najsigurnije je da krpelja ukloni medicinsko osoblje, jer će ga izvaditi u celosti i sprečiti komplikacije. U nekim slučajevima moguće je i analizirati krpelja kako bi se utvrdilo da li je bio zaražen.

Kako da se zaštitite

– Nosite svetlu odeću – krpelji se lakše uočavaju

– Izbegavajte visoku travu i neuređene površine

– Koristite repelente (hemijske ili prirodne)

– Po povratku kući obavezno pregledajte telo – pregibe, iza kolena, pazuhe i kosu

– Odeću odmah operite

Krpelji su mali i često neprimetni, ali posledice njihovog ujeda mogu biti ozbiljne. Zato je važno da znate kako da reagujete na vreme i kako da se zaštitite – naročito posle kiše, kada su najaktivniji.