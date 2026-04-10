Pre nego što su se pojavili skupi serumi i tretmani za kosu, Ruskinje su negu zasnivale na prirodnim sastojcima koje su imale kod kuće. Kombinovale su med, kvasac, mlečne proizvode i biljna ulja, praveći maske koje vraćaju sjaj, gustinu i snagu kosi.

Jedan od najpoznatijih recepata je maska od kvasca, meda i kefira – tri jednostavna sastojka koja zajedno imaju snažan efekat. Svaki od njih ima posebnu ulogu. Kvasac je bogat vitaminima B grupe, aminokiselinama i mineralima, podstiče rast i jača koren kose. Med zadržava vlagu, povećava elastičnost i štiti kosu od lomljenja.

Kefir pomaže u održavanju ravnoteže vlasišta, hrani kosu proteinima i zdravim mastima i smanjuje naelektrisanost. U kombinaciji, ovi sastojci čine kosu gušćom, jačom i prirodno sjajnom.

Dugoročni efekat uz redovnu upotrebu

Ova maska ne daje trenutne rezultate kao salonski tretmani, ali njen efekat dolazi postepeno. Redovnom primenom, jednom nedeljno tokom nekoliko meseci, može značajno poboljšati strukturu kose, smanjiti lomljenje i učiniti je vidno gušćom i zdravijom.

Ključ su strpljenje i doslednost.

Sastojci:

2 kašičice svežeg kvasca

3 kašike meda

1/2 šolje kefira (najmanje 2,5% masti)

Priprema i upotreba:

Kvasac prelijte malom količinom tople (ne vruće) vode i ostavite na toplom mestu oko sat vremena dok ne zapeni. Zatim dodajte blago zagrejan med i kefir sobne temperature, pa dobro promešajte dok ne dobijete ujednačenu smesu.

Masku nanesite na blago vlažnu kosu, umasirajte nekoliko minuta u teme, a zatim rasporedite po celoj dužini. Pokrijte kosu kapom ili folijom i umotajte peškirom.

Ostavite da deluje najmanje sat vremena, pa isperite toplom vodom i blagim šamponom.

Preporučuje se korišćenje jednom nedeljno tokom mesec dana za najbolje rezultate.