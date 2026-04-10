Ako tražite pantalone koje vizuelno sužavaju struk, izdužuju siluetu i funkcionišu u svakoj prilici, plisirani modeli širokih nogavica trenutno su jedan od najpoželjnijih komada sezone.

Krojene pantalone od odela poslednjih meseci postale su nezaobilazan deo garderobe, ali klasični, strogi modeli više nisu dovoljni. U fokusu su opuštenije siluete, laskaviji krojevi i komadi koji se lako prilagođavaju kako svakodnevnim obavezama, tako i večernjim izlascima. Poseban primer su plisirane pantalone širokih nogavica koje su osvojile žene zahvaljujući efektu „peglanja“ struka.

Hit model sezone

Radi se o pantalonama sa srednje visokim strukom koji ne steže, plisiranim detaljima spreda koji oblikuju figuru i širokim nogavicama koje lepo padaju. Silueta izgleda izduženo i skladno, a struk je vizuelno naglašen, bez kompromisa po pitanju udobnosti.

Povratak plisiranih detalja

Ključni detalj koji čini razliku je plisirani efekat. Ovaj klasični element vratio se u velikom stilu i, kada je pravilno postavljen, doslovno radi čuda, prati liniju tela, daje eleganciju i svaki outfit podiže na viši nivo. Nije slučajno što se ovakav kroj nameće kao jedan od ključnih trendova za 2026. godinu.



Svestrane i praktične

Posebna prednost ovog modela leži u njegovoj svestranosti. Jednako dobro funkcioniše uz sako i košulju za ured, kao i uz top ili bluzu za večernje izlaske. Krojene pantalone odavno su se oslobodile krutih pravila i ravnih linija, a novi volumeni i šire nogavice pokazuju se kao daleko laskavija opcija.

Ako tražite pantalone koje naglašavaju struk, izdužuju figuru i lako se uklapaju u različite prilike, plisirani modeli širokih nogavica su siguran modni pogodak.