Šestogodišnji dečak je preminuo nakon što ga je pogodio balvan koji je pao tokom izleta na plažu u saveznoj državi Vašington.

Kilijana Gonzalesa je priklještio balvan na plaži Litl Skvalikum u Belingemu 8. jula oko 18 časova po lokalnom vremenu, navodi se u saopštenju Kancelarije šerifa okruga Votkom.

„Dete nije disalo nakon što ga je pogodio balvan i činilo se da je zadobilo povredu glave“, saopštili su zvaničnici.

Kilijanu Gonzalesu je na licu mesta pružena prva pomoć. Potom je helikopterom prebačen u Medicinski centar Harborvju u Sijetlu, gde je preminuo četiri dana kasnije, u nedelju, 12. jula.

„Svi u Kancelariji šerifa zajedno sa našom zajednicom tuguju zbog gubitka ovog dragocenog deteta“, navodi se u saopštenju. „Iako je njegovo vreme sa nama bilo prekratko, zahvalni smo za svetlost koju je doneo. U mislima i molitvama smo uz njegovu porodicu i najbliže u ovim bolnim trenucima.“

Horor trenutak

Televizijska stanica KING je izvestila da je Kilijan Gonzales bio na plaži sa svojom bebisiterkom i sestrom. Njegova majka Sonja Makartni je izjavila za ovu televiziju da se dečak igrao u blizini utvrđenja napravljenog od naplavljenih stabala kada je balvan pao.

Prema njenim rečima, njen sin je pokušao da se skloni, ali ga je komad drveta pogodio u potiljak pre nego što ga je priklještio na levoj strani tela.

„Bio je to veoma težak dan i teško se nosimo sa svim ovim“, rekla je Sonja Makartni, zahvalivši se potom svim pripadnicima hitnih službi i medicinskim radnicima koji su, kako je navela, „učinili apsolutno sve što su mogli da mu pomognu“.

Kilijan Gonzales je bio učenik osnovne škole ,,Alderwood Elementary" i nedavno je završio pripremni predškolski program.

„Naša srca i najdublje saučešće upućujemo porodici Gonzales Makartni“, navela je direktorka škole Ejmi Beret u saopštenju upućenom školskoj zajednici.

Ona je takođe uputila porodice na internet stranicu školskog okruga, gde se nalaze materijali koji mogu pomoći deci da se izbore sa tugom.

Podrška

U okviru kampanje na platformi ,,GoFundMe", pokrenute kako bi se pomoglo porodici Kilijana Gonzalesa, do četvrtka, 16. jula, prikupljeno je više od 65.000 dolara (oko 56.765 evra).

„Prolazimo kroz nezamislivu tugu“, napisala je Sonja Makartni u objavi. „Kilijan je bio pravo svetlo u našim životima. Imao je zarazan, iskren smeh iz dubine duše koji je izmamljivao osmeh svima oko njega. Voleo je avanture u prirodi i sva mala stvorenja koja bi tamo pronašao. Bio je radoznao i obožavao je da uči.“

Dodala je: „Život bez njega izgleda nemoguće. Hvala svima koji su donirali, jer nam to omogućava da uzmemo vreme za tugovanje i pokušamo da shvatimo kako dalje da živimo.“

Komemorativno okupljanje u znak sećanja na Kilijana Gonzalesa biće održano u ponedeljak, 20. jula, u parku Skvalikum Krik.

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