Nedelja od 20. do 26. jula 2026. donosi veliki preokret na nebu. Posle perioda nesigurnosti i zastoja, retrogradni Merkur konačno završava svoj hod unazad, što će gotovo svi osetiti kao veliko olakšanje. Razgovori će postati jasniji, planovi će početi da se ostvaruju, a mnoge dileme konačno će dobiti odgovor.

Sunce 22. jula ulazi u znak Lava, a već narednog dana povezuje se sa Mesecom u Strelcu. Ova snažna vatrena energija vraća motivaciju, optimizam i želju za akcijom, baš ono što je mnogima nedostajalo tokom emotivne sezone Raka.

Merkur 23. jula kreće direktnim hodom, pa će konfuzija, nesporazumi i odlaganja polako ostati iza nas. Kraj sedmice donosi Mesec u Jarcu i početak retrogradnog Saturna, koji nas podsećaju da uz sav entuzijazam ne smemo zaboraviti disciplinu i odgovornost.

Ovan

Početak nedelje donosi potrebu da bolje organizujete obaveze. Nemojte preuzimati više nego što možete da završite, jer će se svaka greška ovog puta lako primetiti. Ako radite u timu, oslonite se samo na ljude kojima zaista verujete.

Od utorka vam Mesec u Škorpiji donosi veću mentalnu jasnoću i odlične ideje koje mogu da unaprede posao ili studije. Bićete puni inspiracije i lakše ćete rešavati probleme koji su vas do sada usporavali.

Krajem nedelje, kada Mesec pređe u Strelca i spoji se sa Suncem u Lavu, vraća vam se energija i fokus. Osetićete da ponovo imate kontrolu nad situacijom.

Za vikend pokušajte da obuzdate impulsivne reakcije. Uspeh dolazi, ali neće pobeći ako budete malo strpljiviji.

Bik

Ove sedmice u prvom planu biće ljubavni i porodični odnosi. Razmišljate o budućnosti i pravite ozbiljne planove koje ćete lakše pokrenuti kada Merkur krene direktno.

Mesec u Škorpiji tokom utorka i srede produbljuje emocije i donosi više razumevanja između vas i partnera. Ako ste slobodni, mogli biste da ostvarite zanimljiv kontakt sa osobom koja vam već neko vreme privlači pažnju.

Ulazak Sunca u Lava donosi novu energiju u dom. Četvrtak je odličan dan za sređivanje kuće, renoviranje ili završavanje poslova koje dugo odlažete.

Vaša kreativnost biće izraženija nego inače, pa će vam mnoge ideje lako padati na pamet.

Blizanci

Ova nedelja donosi veliko olakšanje jer vaš vladar Merkur konačno kreće direktnim hodom. Sve ono što je poslednjih nedelja bilo usporeno sada počinje da se pokreće.

Ponedeljak je posebno lep za ljubav. Partner će imati više razumevanja za vas, dok će slobodni Blizanci lakše sklapati nova poznanstva.

Od utorka raste vaša ambicija. Imaćete osećaj da možete da ostvarite sve što zamislite, pa će mnogi napraviti važan poslovni iskorak.

Mesec u Strelcu krajem sedmice donosi mnogo druženja, putovanja i novih kontakata. Pred vama je period u kojem ćete upoznati zanimljive ljude i proširiti krug prijatelja.

Rak

Početak nedelje idealan je da osvežite prostor u kojem živite ili radite. Male promene u okruženju pozitivno će uticati na vaše raspoloženje i produktivnost.

Tokom Meseca u Škorpiji bićete mnogo strpljiviji i sigurniji u odluke koje donosite. Planovi koje ste dugo razrađivali sada polako počinju da dobijaju konkretan oblik.

Merkur koji kreće direktno donosi vam jasnoću. Konačno ćete imati osećaj da znate kojim putem želite da krenete i biće vam mnogo lakše da donesete važne odluke.

Ulazak Sunca u Lava dodatno pokreće vaše finansije. Motivacija za rad biće velika, a mnogi Rakovi će dobiti priliku da zarade više ili pokrenu novi posao.

Za vikend ćete učvrstiti odnose sa ljudima koji vam najviše znače.

Lav

Počinje vaša sezona i osećaćete da se stvari konačno okreću u vašu korist.

Iako će početak nedelje doneti nekoliko izazova, brzo ćete shvatiti da imate mnogo više samopouzdanja nego ranije. Jupiter vam daje dodatnu snagu da bez straha rešavate probleme i donosite važne odluke.

Prvi dani sedmice biće posvećeni porodici i domu. Mnogi Lavovi razmišljaće o tome koliko su napredovali poslednjih godina i šta žele da grade u budućnosti.

Merkur koji kreće direktno odličan je znak za pokretanje novih projekata, razgovora i planova. Istog dana Mesec ulazi u Strelca i dodatno podstiče vašu kreativnost, pa je pred vama period u kojem ćete imati mnogo inspiracije i novih ideja.

Devica

Početak nedelje podseća vas da ne smete stalno stavljati druge ispred sebe. Vreme je da više pažnje posvetite sopstvenim potrebama i odmoru.

Mesec u Škorpiji podstiče vas da izađete iz zone komfora. Bićete spremni da preuzmete više odgovornosti, ali i da pokažete liderske sposobnosti koje ste do sada skrivali.

Prijatelji će vam se češće obraćati za savet. Sada kada je Merkur ponovo direktan, vaše reči imaće posebnu težinu i mnogima ćete pomoći da pronađu pravo rešenje.

Krajem nedelje Mesec u Strelcu donosi priliku za lepo porodično okupljanje ili susret sa dragim ljudima koje dugo niste videli. Ovo je odličan period da obnovite kontakte i provedete više vremena sa onima koje volite.