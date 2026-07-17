Nedelja od 20. do 26. jula 2026. donosi veliki preokret na nebu. Posle perioda nesigurnosti i zastoja, retrogradni Merkur konačno završava svoj hod unazad, što će gotovo svi osetiti kao veliko olakšanje. Razgovori će postati jasniji, planovi će početi da se ostvaruju, a mnoge dileme konačno će dobiti odgovor.
Sunce 22. jula ulazi u znak Lava, a već narednog dana povezuje se sa Mesecom u Strelcu. Ova snažna vatrena energija vraća motivaciju, optimizam i želju za akcijom, baš ono što je mnogima nedostajalo tokom emotivne sezone Raka.
Merkur 23. jula kreće direktnim hodom, pa će konfuzija, nesporazumi i odlaganja polako ostati iza nas. Kraj sedmice donosi Mesec u Jarcu i početak retrogradnog Saturna, koji nas podsećaju da uz sav entuzijazam ne smemo zaboraviti disciplinu i odgovornost.
Ovan
Početak nedelje donosi potrebu da bolje organizujete obaveze. Nemojte preuzimati više nego što možete da završite, jer će se svaka greška ovog puta lako primetiti. Ako radite u timu, oslonite se samo na ljude kojima zaista verujete.
Od utorka vam Mesec u Škorpiji donosi veću mentalnu jasnoću i odlične ideje koje mogu da unaprede posao ili studije. Bićete puni inspiracije i lakše ćete rešavati probleme koji su vas do sada usporavali.
Krajem nedelje, kada Mesec pređe u Strelca i spoji se sa Suncem u Lavu, vraća vam se energija i fokus. Osetićete da ponovo imate kontrolu nad situacijom.
Za vikend pokušajte da obuzdate impulsivne reakcije. Uspeh dolazi, ali neće pobeći ako budete malo strpljiviji.
Bik
Ove sedmice u prvom planu biće ljubavni i porodični odnosi. Razmišljate o budućnosti i pravite ozbiljne planove koje ćete lakše pokrenuti kada Merkur krene direktno.
Mesec u Škorpiji tokom utorka i srede produbljuje emocije i donosi više razumevanja između vas i partnera. Ako ste slobodni, mogli biste da ostvarite zanimljiv kontakt sa osobom koja vam već neko vreme privlači pažnju.
Ulazak Sunca u Lava donosi novu energiju u dom. Četvrtak je odličan dan za sređivanje kuće, renoviranje ili završavanje poslova koje dugo odlažete.
Vaša kreativnost biće izraženija nego inače, pa će vam mnoge ideje lako padati na pamet.
Blizanci
Ova nedelja donosi veliko olakšanje jer vaš vladar Merkur konačno kreće direktnim hodom. Sve ono što je poslednjih nedelja bilo usporeno sada počinje da se pokreće.
Ponedeljak je posebno lep za ljubav. Partner će imati više razumevanja za vas, dok će slobodni Blizanci lakše sklapati nova poznanstva.
Od utorka raste vaša ambicija. Imaćete osećaj da možete da ostvarite sve što zamislite, pa će mnogi napraviti važan poslovni iskorak.
Mesec u Strelcu krajem sedmice donosi mnogo druženja, putovanja i novih kontakata. Pred vama je period u kojem ćete upoznati zanimljive ljude i proširiti krug prijatelja.
Rak
Početak nedelje idealan je da osvežite prostor u kojem živite ili radite. Male promene u okruženju pozitivno će uticati na vaše raspoloženje i produktivnost.
Tokom Meseca u Škorpiji bićete mnogo strpljiviji i sigurniji u odluke koje donosite. Planovi koje ste dugo razrađivali sada polako počinju da dobijaju konkretan oblik.
Merkur koji kreće direktno donosi vam jasnoću. Konačno ćete imati osećaj da znate kojim putem želite da krenete i biće vam mnogo lakše da donesete važne odluke.
Ulazak Sunca u Lava dodatno pokreće vaše finansije. Motivacija za rad biće velika, a mnogi Rakovi će dobiti priliku da zarade više ili pokrenu novi posao.
Za vikend ćete učvrstiti odnose sa ljudima koji vam najviše znače.
Lav
Počinje vaša sezona i osećaćete da se stvari konačno okreću u vašu korist.
Iako će početak nedelje doneti nekoliko izazova, brzo ćete shvatiti da imate mnogo više samopouzdanja nego ranije. Jupiter vam daje dodatnu snagu da bez straha rešavate probleme i donosite važne odluke.
Prvi dani sedmice biće posvećeni porodici i domu. Mnogi Lavovi razmišljaće o tome koliko su napredovali poslednjih godina i šta žele da grade u budućnosti.
Merkur koji kreće direktno odličan je znak za pokretanje novih projekata, razgovora i planova. Istog dana Mesec ulazi u Strelca i dodatno podstiče vašu kreativnost, pa je pred vama period u kojem ćete imati mnogo inspiracije i novih ideja.
Devica
Početak nedelje podseća vas da ne smete stalno stavljati druge ispred sebe. Vreme je da više pažnje posvetite sopstvenim potrebama i odmoru.
Mesec u Škorpiji podstiče vas da izađete iz zone komfora. Bićete spremni da preuzmete više odgovornosti, ali i da pokažete liderske sposobnosti koje ste do sada skrivali.
Prijatelji će vam se češće obraćati za savet. Sada kada je Merkur ponovo direktan, vaše reči imaće posebnu težinu i mnogima ćete pomoći da pronađu pravo rešenje.
Krajem nedelje Mesec u Strelcu donosi priliku za lepo porodično okupljanje ili susret sa dragim ljudima koje dugo niste videli. Ovo je odličan period da obnovite kontakte i provedete više vremena sa onima koje volite.
Vaga
Nedelja počinje Mesecom u vašem znaku, pa ćete biti usmereni na sebe i svoje potrebe više nego inače. Ovo je pravi trenutak da zastanete, razmislite o svemu što se dešavalo poslednjih nedelja i shvatite šta zaista želite. Ponedeljak vam donosi važne uvide, posebno kada je reč o ličnom razvoju.
Od utorka Mesec u Škorpiji budi želju za učenjem i širenjem vidika. Mnogi će poželeti da započnu novi kurs, usavrše neku veštinu ili se više posvete temama koje ih odavno zanimaju. Razgovori sa ljudima sličnih interesovanja mogli bi da vam otvore potpuno nove mogućnosti.
Ulazak Sunca u Lava donosi dodatnu sigurnost u sopstvene ideje. Krajem nedelje više nećete sumnjati u svoje odluke, a Merkur koji konačno kreće direktno pomoći će vam da pokrenete planove koje ste dugo odlagali.
Vikend je idealan za prve konkretne korake ka ciljevima koje ste sebi postavili.
Škorpija
Početak sedmice donosi mnogo lepšu atmosferu u odnosima sa ljudima koji vam znače. Neki će obnoviti kontakt sa starim prijateljima, dok će drugi konačno rešiti nesporazume koji su ih dugo opterećivali.
Kada Mesec uđe u vaš znak sredinom nedelje, bićete emotivniji nego inače, ali i mnogo sigurniji u sebe. Ovo je period kada ćete jasno shvatiti šta želite da zadržite u svom životu, a šta je vreme da ostavite iza sebe.
Od četvrtka pažnju ćete sve više usmeravati ka poslu i karijeri. Sunce u Lavu i Jupiter podstiču vas da razmišljate krupnije nego do sada. Nemojte se plašiti velikih planova, jer sada imate priliku da napravite ozbiljan iskorak.
Kraj nedelje donosi potrebu za dobrom organizacijom. Što bolje isplanirate naredne mesece, lakše ćete ostvariti ono što želite.
Strelac
Druženje, nova poznanstva i kvalitetno vreme sa dragim ljudima obeležiće početak ove sedmice. Ako ste slobodni, lako biste mogli da upoznate osobu koja će privući vašu pažnju. Oni koji su u vezi uživaće u lepim zajedničkim trenucima sa partnerom.
Od četvrtka Mesec ulazi u vaš znak i donosi vam dodatnu energiju, optimizam i želju da završite sve što ste započeli. Posebno će biti naglašeni učenje, usavršavanje i svi poslovi koji zahtevaju koncentraciju.
Merkur koji kreće direktno pomoći će vam da lakše položite ispite, završite papirologiju ili donesete važne odluke vezane za obrazovanje i posao.
U nedelju ćete biti mnogo disciplinovaniji nego prethodnih dana. Samopouzdanje raste, pa ćete bez straha prihvatiti nove izazove.
Jarac
Sezona Raka naučila vas je važnim lekcijama o emocijama, odnosima i poverenju. Sada, kada Sunce prelazi u Lava, vreme je da pogled usmerite ka budućnosti i novim ciljevima.
Ponedeljak vas podseća zašto ste poznati kao jedan od najvrednijih znakova Zodijaka. Bićete maksimalno posvećeni poslu i detaljima, a to neće proći nezapaženo.
Mesec u Škorpiji od utorka pomoći će vam da ostanete korak ispred drugih, čak i kada se pojave neplanirane prepreke.
Od četvrtka osećaćete snažnu unutrašnju energiju i odlučnost. Ipak, kada Mesec za vikend uđe u vaš znak, nemojte trošiti snagu na nebitne stvari. Pred vama je period koji će zahtevati mnogo energije, zato je važno da je sačuvate za ono što je zaista važno.
Vodolija
Već početkom nedelje razmišljaćete o narednom putovanju, novom projektu ili velikoj promeni koju želite da napravite. Merkur koji završava retrogradni hod daje vam vetar u leđa da konačno počnete sa planiranjem.
Mesec u Škorpiji tokom utorka i srede budi vašu kreativnost. Mnogi će se vratiti starom hobiju ili započeti projekat koji ih istinski inspiriše.
Od četvrtka Mesec u Strelcu i Sunce u Lavu donose mnogo lepih trenutaka, nova poznanstva i prilike koje ne treba propustiti. Sezona Lava za vas otvara vrata važnih promena u partnerskim odnosima, ali i period unutrašnjeg sazrevanja.
Kraj nedelje rezervisan je za odmor i brigu o sebi. Posvetite vreme onome što vas ispunjava i puni pozitivnom energijom.
Ribe
Retrogradni Merkur poslednjih nedelja podsetio vas je na stare ljubavne priče i pomogao vam da shvatite šta zapravo očekujete od partnera i veze.
Početak sedmice donosi više razumevanja u odnosima sa prijateljima i porodicom. Bićete osoba kojoj će se drugi obraćati za podršku i savet.
Mesec u Škorpiji tokom utorka i srede daje vam dovoljno snage da preuzmete inicijativu u porodičnim pitanjima. Vaša smirenost i praktičnost pomoći će da se problemi reše mnogo lakše nego što ste očekivali.
Kada Merkur 23. jula krene direktno, mnoge prepreke na poslu počeće da nestaju. Lakše ćete donositi odluke, a Jupiter u Lavu pomoći će vam da prepoznate gde treba da uložite trud kako biste ostvarili profesionalni napredak.
Kraj nedelje donosi osećaj sigurnosti i zadovoljstva. Imaćete utisak da se kockice konačno slažu na svoje mesto, a upravo će vam to dati dodatnu motivaciju za sve što vas očekuje u narednom periodu.
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