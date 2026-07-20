Glumica Natali Vud je rođena kao Natalija Nikolajevna Zaharjenko 20. jula 1938. godine u San Francisku. Bila je jedna od najvećih filmskih zvezda zlatnog doba Holivuda.

Karijeru je počela još kao dete, a tokom života ostvarila je tri nominacije za Oskara i ostavila neizbrisiv trag u američkoj kinematografiji.

Ipak, njeno ime danas nije poznato samo po velikim filmskim ulogama. Njena prerana i misteriozna smrt 1981. godine postala je jedna od najvećih nerazjašnjenih priča u istoriji Holivuda.

Okolnosti njenog stradanja decenijama su predmet istraga, medijskih rasprava i brojnih teorija.

Detinjstvo pred kamerama

Natali Vud rođena je u porodici ruskih doseljenika. Njena majka verovala je da će njena ćerka jednog dana postati filmska zvezda, pa ju je još kao malu vodila na audicije.

Veliki proboj dogodio se 1947. godine u božićnom klasiku „Miracle on 34th Street“, gde je igrala devojčicu Suzan Voker.

Film je postigao veliki uspeh, a Natali je preko noći postala jedno od najprepoznatljivijih dečjih lica u Americi.

Jedna od najvećih zvezda Holivuda

Natali Vud je napravila izuzetan prelaz u odrasle uloge. Veliku pažnju dobila je filmom „Rebel Without a Cause“ (1955), u kojem je glumila zajedno sa Džejmsom Dinom i Salom Mineom. Natali je za svoju ulogu dobila prvu nominaciju za Oskara.

Kasnije je usledio film „Splendor in the Grass“ (1961.) sa Vorenom Bitijem, a 1961. pojavila se u legendarnom mjuziklu „West Side Story“, jednom od najnagrađivanijih filmova svih vremena i njeno lice postalo je jedan od zaštitnih znakova filma.

Za film „Love with the Proper Stranger“ sa Stivom Mekvinom dobila je treću nominaciju za Oskara.

Srljala iz braka u brak

Natali Vud se prvi put udala za glumca Roberta Vagnera 1957. godine. Njihov brak bio je veoma praćen u javnosti, ali su se razveli 1962. godine.

Nakon razvoda bila je u vezi sa Vorenom Bitijem, a 1969. godine udala se za britanskog producenta Ričarda Gregsona. Sa njim je dobila ćerku Natašu, ali brak nije dugo trajao. Razveli su se 1972. godine.

Iste godine Natali se ponovo udala za Roberta Vagnera. Njihov povratak jedno drugom izazvao je veliku pažnju javnosti. Par je kasnije dobio ćerku Kortni.

Misteriozna smrt na jahti

Natali Vud umrla je u noći između 28. i 29. novembra 1981. godine tokom boravka na jahti Splendour u blizini ostrva Santa Katalina u Kaliforniji.

Na jahti su se, osim nje, nalazili njen suprug Robert Vagner, glumac Kristofer Voken, sa kojim je tada snimala film „Brainstorm“, kao i kapetan broda Denis Dejvern.

Prema prvobitnoj istrazi, Natali je tokom noći nestala sa jahte, a njeno telo pronađeno je sledećeg jutra u vodi nedaleko od broda.

U blizini je pronađen i pomoćni čamac koji nije bio privezan za jahtu.

Prva istraga zaključila je da je smrt nastupila usled slučajnog utapanja, uz hipotermiju kao dodatni faktor. Pretpostavljalo se da je pokušala da dođe do čamca ili da ga ponovo pričvrsti, kada je pala u more.

Muž zna nešto, ali dokaza nema

Godinama kasnije pojavile su se brojne sumnje u prvobitni zaključak. Kapetan Denis Dejvern kasnije je tvrdio da je neposredno pre nestanka čuo žestoku svađu između Natali Vud i Roberta Vagnera koji je više puta odbacio takve tvrdnje i negirao bilo kakvu umešanost.

Godine 2011. policija je ponovo otvorila istragu nakon novih svedočenja. U obdukcijskom nalazu pomenute su povrede na telu čije poreklo nije moglo precizno da se utvrdi.

Policija Los Anđelesa od 2018. godine smatra da bi Robert Vagner mogao imati informacije važne za slučaj. On je nastavio da negira bilo kakvu povezanost sa smrću svoje supruge. Do danas slučaj nije zvanično rešen.

Iako se njeno ime često povezuje sa misterioznom smrću, njena prava zaostavština ostaju filmovi koji su obeležili istoriju Holivuda.

Više od četiri decenije nakon tragedije, Natali Vud ostaje simbol filmskog sjaja, ali i jedna od najvećih misterija koje je Holivud ikada video.

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