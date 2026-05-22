Prevara je jedan od najvećih problema koji može pogoditi brak, a povratak poverenja nakon neverstva često traje godinama. Novo istraživanje sada je otkrilo u kojoj godini braka partneri najčešće počinju da varaju, a rezultati su iznenadili mnoge.

Iako se dugo verovalo da je takozvana „sedma godina krize“ najopasniji period za brak, istraživanje pokazuje drugačije. Prema podacima sajta za upoznavanje bračnih partnera, veliki broj ljudi prvi put prevari supružnika mnogo ranije.

Najviše prevara događa se posle treće godine

Istraživanje sprovedeno među 2.000 ispitanika pokazalo je da čak trećina ljudi koji su varali partnera to počinje da radi nakon samo tri godine braka! Sa druge strane, u sedmoj godini braka, koja se često smatra najkritičnijom, prevaru je priznalo svega 10 odsto ispitanika.

Rezultati pokazuju i sledeće:

7 odsto ljudi prevarilo je partnera već tokom prve godine braka,

5 odsto nakon dve godine,

12 odsto nakon četiri ili pet godina,

11 odsto u šestoj godini braka.

Glavni razlog za prevaru je nedostatak bliskosti

Skoro polovina ispitanika kao glavni razlog za neverstvo navela je manjak intimnosti i emotivne povezanosti u braku, navodi „The Sun“.

Mnogi su priznali da su se sa godinama udaljili od partnera, što je dovelo do problema u odnosu i potrebe za pažnjom van braka.

Dolazak dece menja odnos partnera

Četvrtina ispitanika izjavila je da je dolazak dece značajno promenio njihov odnos. Obaveze, umor i pritisak svakodnevice često utiču na komunikaciju među partnerima i stvaraju dodatne probleme u braku.

Pored toga, 16 odsto ljudi reklo je da su u jednom trenutku osetili dosadu i poželeli uzbuđenje koje im je nedostajalo u svakodnevnom životu.

Stručnjaci smatraju da savremeni način života i ubrzan tempo dovode do toga da bračni problemi danas nastaju mnogo ranije nego ranije, zbog čega je komunikacija među partnerima važnija nego ikad.

