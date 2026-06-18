Među brojnim trikovima za održavanje doma, ovih dana svi pričaju o prskanju razblaženog belog sirćeta ispod kreveta.

Dovoljno je pomešati vodu i belo sirće u bočici sa raspršivačem i lagano poprskati pod ispod kreveta. Žene koje su probale ovaj trik tvrde da tako lakše uklanjaju neprijatne mirise i održavaju prostor čistijim.

Zašto je trik toliko popularan?

Prostor ispod kreveta često ostaje zanemaren tokom redovnog čišćenja. Iako soba može izgledati uredno, upravo se na tom mestu vremenom nakupljaju prašina, dlake, mrvice i drugi sitni ostaci. Zbog toga mnogi smatraju da je sirće praktično rešenje za brzo osvežavanje.

Belo sirće ima kisela svojstva koja mogu pomoći pri uklanjanju određenih naslaga prljavštine i neutralisanju neprijatnih mirisa. Kada se koristi u razblaženom obliku, može doprineti osećaju svežine u prostoriji i biti deo redovne rutine održavanja.

Međutim, važno je znati da sirće ne rešava uzrok problema. Ako neprijatan miris potiče od vlage, prosute tečnosti, prašine ili loše ventilacije, potrebno je otkriti i ukloniti pravi izvor.

Sirće ne može u potpunosti da eliminiše grinje, bakterije ili druge mikroorganizme, pa je redovno usisavanje, provetravanje prostorije, pranje posteljine i održavanje higijene i dalje važno za čistu sobu.

Kako pravilno koristiti sirće ispod kreveta?

Najjednostavniji način je da pomešate iste količine belog sirćeta i vode. Smesu sipajte u bočicu sa raspršivačem i lagano naprskajte pod ispod kreveta. Nakon toga ostavite prostoriju da se dobro provetri.

Izbegavajte prskanje po dušecima, elektronici, neobrađenom drvetu i drugim površinama koje mogu biti osetljive na vlagu ili kiselinu.

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