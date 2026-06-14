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Baka Doris (94) saznala da je muž vara! Ovako se obračunala sa njegovom ljubavnicom

Evo kako se baka Doris osvetila mužu za prevaru.

Autor:  Vesna Vukadinović
14.06.2026.19:56
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Baka Doris (94) saznala da je muž vara! Ovako se obračunala sa njegovom ljubavnicom
Foto: Printscreen | TikTok
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Žene širom sveta obožavaju baku Doris. Ona je postala popularna na društvenim mrežama, jer je sa ljudima iskreno delila situacije iz svog života. Baka je u 94. godini snimila video u kojem je ispričala šta je uradila kada je saznala da je muž vara.

Pozvala ljubavnicu na večeru

Simpatična baka obradovala je žene pričom o tome šta je uradila kada je saznala da je muž vara. Većina žena je iznenađena njenom reakcijom. Baka Doris nije htela da muža i njegovu ljubavnicu uhvati na delu i napravi im scenu, već je tu ženu pozvala na večeru.

Otišle su u restoran, ona je ljubavnici dolivala piće i napila je. Tako pijana jela je halapljivo, glava joj je padala, sva se umazala i napravila haos za stolom. Izgledala je bedno, nikako kao privlačna žena koja bi mogla da zavede bilo kakvog muškarca. Baka Doris je tada pozvala muža švalera da dođe po svoju ljubavnicu, onako umazanu, isflekanu i pijanu.

Bako, ti si carica!

Tako mu je pokazala da sve zna, ali mu dala i da vidi koja je od njih dve pristojna i otmena. Svi ljudi, a posebno žene, oduševljeni su ponašanjem bake Doris u situaciji kada je saznala da je muž vara, njenim stavom i otmenošću. Hvale je zbog iskrenosti i snalažljivosti.

 „Neverovatna žena!“, „Stvarno si carica“, „Svaka čast. Kada sam ja uhvatila muža s ljubavnicom, htela sam kosu da joj očerupam. I sada to želim, kada se setim“, neki su od komentara ispod videa bake Doris.

Zbog svojih duhovitih video snimaka, baka Doris je bila veoma popularna na internetu. Preminula je pre dve godine.

Video:

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