Svaki muškarac ima drugačiji ukus kada je reč o ženama i vezama, ali postoje određene osobine koje većina smatra veoma neprivlačnim.
Stručnjaci za partnerske odnose ističu da pojedina ponašanja mogu ostaviti loš utisak već na početku poznanstva, ali i ozbiljno narušiti dugu vezu.
Otkrivamo koje ženske osobine muškarci najčešće navode kao najveći problem u vezi i braku.
Nekulturno i bahato ponašanje
Jedna od osobina koja muškarce najviše odbija jeste nekultura i nepristojno ponašanje. Bahat odnos prema drugima, nepristojni komentari ili agresivna komunikacija često ostavljaju loš utisak.
Muškarci više cene ljubaznost, smirenost i osnovnu kulturu ophođenja. Jednostavne stvari poput osmeha, lepog ponašanja i poštovanja prema ljudima mogu ženu učiniti mnogo privlačnijom.
Kada je novac na prvom mestu
Mnogi muškarci ističu da ih odbija kada žena pokazuje preteranu opsednutost novcem i materijalnim stvarima. Iako su pokloni i finansijska stabilnost važni u svakoj vezi, problem nastaje kada novac postane glavni kriterijum u odnosu.
Muškarci posebno negativno reaguju na utisak da su ženi emocije i pažnja manje važni od materijalne koristi.
Ogovaranje i stalni tračevi
Preterano ogovaranje i bavljenje tuđim životima mnogi muškarci smatraju znakom nezrelosti. Umesto konstantnih priča o drugima, većina više voli razgovore o zajedničkim planovima, interesovanjima i temama koje mogu da prodube odnos.
Previše tračarenja može ostaviti utisak negativne osobe i smanjiti privlačnost u očima muškarca.
