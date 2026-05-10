Svaki muškarac ima drugačiji ukus kada je reč o ženama i vezama, ali postoje određene osobine koje većina smatra veoma neprivlačnim.

Stručnjaci za partnerske odnose ističu da pojedina ponašanja mogu ostaviti loš utisak već na početku poznanstva, ali i ozbiljno narušiti dugu vezu.

Otkrivamo koje ženske osobine muškarci najčešće navode kao najveći problem u vezi i braku.

Nekulturno i bahato ponašanje

Jedna od osobina koja muškarce najviše odbija jeste nekultura i nepristojno ponašanje. Bahat odnos prema drugima, nepristojni komentari ili agresivna komunikacija često ostavljaju loš utisak.

Muškarci više cene ljubaznost, smirenost i osnovnu kulturu ophođenja. Jednostavne stvari poput osmeha, lepog ponašanja i poštovanja prema ljudima mogu ženu učiniti mnogo privlačnijom.

Kada je novac na prvom mestu

Mnogi muškarci ističu da ih odbija kada žena pokazuje preteranu opsednutost novcem i materijalnim stvarima. Iako su pokloni i finansijska stabilnost važni u svakoj vezi, problem nastaje kada novac postane glavni kriterijum u odnosu.

Muškarci posebno negativno reaguju na utisak da su ženi emocije i pažnja manje važni od materijalne koristi.

Ogovaranje i stalni tračevi

Preterano ogovaranje i bavljenje tuđim životima mnogi muškarci smatraju znakom nezrelosti. Umesto konstantnih priča o drugima, većina više voli razgovore o zajedničkim planovima, interesovanjima i temama koje mogu da prodube odnos.

Previše tračarenja može ostaviti utisak negativne osobe i smanjiti privlačnost u očima muškarca.

