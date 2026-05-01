Jedna žena iz Ohaja je poslušala svoj instinkt pri donošenju odluke o lutriji, što joj je donelo dobitak koji joj je promenio život.

Žena je otišla u bar u Springfildu i na kraju kupila ,,EZPLAY Jackpot USA tiket", navodi se u saopštenju Lutrije Ohaja od srede, 29. aprila.

Iako to nije bio tiket koji je prvobitno želela da kupi, nedavno je čula za ljude koji su dobijali na „greškom kupljene tikete“, saopštio je Ohio Lottery.

Zato je, plašeći se da bi zamena tiketa od 20 dolara mogla da „urekne“ njene šanse, odlučila da ga zadrži. Srećom po nju, tiket je doneo jackpot dobitak od 1.852.212 dolara, navela je lutrija.

Problem

Nakon što je saznala za dobitak, žena je morala da potvrdi da je sve stvarno — i naišla je na manji problem.

Zamolila je zaposlene u prodavnici da provere tiket, ali njihovi pokušaji nisu bili uspešni, navela je lutrija.

Dobitak

Iako je počela da sumnja, žena je sačuvala tiket dok nije mogla da ode u regionalnu kancelariju lutrije, gde su joj potvrdili da je zaista osvojila dobitak.

Žena je odlučila da uzme jednokratnu isplatu i, nakon poreza, dobila je 1.356.745,29 dolara (11,556.62 evra), navela je lutrija.

Planovi

Što se tiče toga šta planira da uradi sa novcem, namerava da isplati kuću, automobil i medicinske račune.

Nakon toga, planira da se posavetuje sa finansijskim savetnikom kako bi ostatak novca investirala, naveli su zvaničnici.



SOS Centar za lečenje i odvikavanje od kockanja pruža stručnu pomoć 24/7, a možete ih kontaktirati na +381637857144 . Zavisnost od kocke je ozbiljna bolest, a SOS linije su tu za hitnu podršku i savetovanje. Druge opcije uključuju udruženje Ulog (060/35-55-275) i Institut za mentalno zdravlje.

