Jedna porodica slavi svoju „čudesnu bebu“, jer konačno mogu da uživaju u svakom trenutku sa njim kod kuće.

Roditelji iz Ujedinjenog Kraljevstva, Ajša i Zuhajr Malik, dobili su svog dečaka Zajda u januaru, kada je rođen u samo 23. nedelji trudnoće.

U tom trenutku imao je svega 1,2 funte (oko 0,54 kg), što je nešto više od paketa šećera. Beba Zajd je provela više od četiri meseca boreći se za život na neonatalnoj intenzivnoj nezi (NICU) u bolnici „Queen Elizabeth University Hospital“ u Glazgovu. Novopečena majka (33) je izjavila za GlasgowLive da je tokom produženog boravka na intenzivnoj nezi bilo mnogo „straha i anksioznosti“, ali je pohvalila svog sina što je prebrodio „svaku prepreku“.

„Bilo je mnogo neizvesnosti i mnogo straha i anksioznosti, ali on je prebrodio svaku prepreku koja mu se našla na putu“, rekla je ona. „Bio je jedna od najmanjih beba koje su doktori videli i nije bilo mnogo poverenja da ćemo stići dovde. Neverovatno je da je uspeo i da napreduje.“

Komplikacije

Tokom svog boravka na neonatalnoj intenzivnoj nezi (NICU) koje je trajalo 123 dana, novorođenče je imalo sepsu, akutno oštećenje bubrega, 13 transfuzija krvi i tri velike operacije. Lekari u bolnici su mu takođe dijagnostikovali hroničnu bolest pluća tokom dugog boravka.

Ova izrazito prevremeno rođena beba provela je 84 dana na intenzivnoj nezi, 32 dana na jedinici pojačane nege i 8 dana na specijalnoj nezi, dok su lekari i medicinske sestre neprekidno brinuli o njemu.

Povratak kući

Beba Zajd, čije ime znači „rast i napredak“, u utorak, 2. juna konačno puštena kući, nedelju dana nakon termina porođaja. Ajša i Zuhajr (34) su svesni da je njihov mališan prkosio svim očekivanjima, pobijajući statistike i prognoze lekara.

„Bio je veličine moje šake, pa smo razmišljali o putu pred nama i pitali se: ‘Kako ćemo ovo da prebrodimo?’“, rekla je Ajša. „Imali smo još 17 nedelja do termina porođaja.“

Nakon što su proslavili Dan majki, Dan zaljubljenih i dva Bajrama u bolničkoj sobi, porodica je uzbuđena što će konačno jedan praznik moći da proslave sa Zajdom kod kuće.

Novorođenče, koje se pridružilo sinovima para, Saifu (6) i Omeru (8), je i dalje na kiseoniku, ali njegova porodica je optimistična u vezi njegove budućnosti, s obzirom na sve kroz šta je već prošao u svom kratkom životu.

Pohvala

Ajša je pohvalila neonatalni tim u bolnici, opisujući njihovu negu kao „neverovatnu“. Posebno je zahvalila medicinskoj sestri Trejsi Klinton, doktorki Luiz Leven i hirurgu Gregoriju Vokeru, dodajući da su njenom sinu više puta spasli život tokom njegovog boravka.

„Od trenutka kada sam ušla u porođaj, bilo je mnogo neizvesnosti, straha i brige“, rekla je Ajša o svom „čudesnom“ sinu. „Sada je prelepo što smo prošli kroz sve to i što vidimo da se sve dobro završilo i da mu sada ide jako dobro.“

Dodala je: „Zajd je prkosio svim šansama koje su bile protiv njega.“

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