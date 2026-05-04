Tridesetogodišnja Šelbi Martin iz SAD-a imala je jasan plan za rođenje svog četvrtog deteta. Želela je prirodan porođaj i da oseti bebu čim se rodi. Međutim, sve se promenilo kada su joj lekari u 36. nedelji trudnoće saopštili da nosi izuzetno krupnu bebu i da je carski rez najbezbednija opcija.

„Nisam slutila da će biti toliki“

Šelbi i njen partner, Džošua Tomas, saznali su da postoji stvaran rizik da se beba tokom porođaja zaglavi. Iako joj je bilo teško da se pomiri s tim da mora da odustane od svog idealnog plana, Šelbi je odlučila da veruje lekarima. Dana 29. jula rodila je sina Kasijana, koji je težio neverovatnih 5,8 kilograma i bio je najteža beba ikada rođena u toj bolnici.

Šelbi je priznala kako je tokom trudnoće osećala strah i fizički pritisak. "Mislila sam da neću preživeti. Znali smo da će biti krupan, ali nisam ni slutila da će imati skoro šest kilograma“, rekla je. Kasnije joj je fizioterapeut otkrio da joj je zglob kuka gotovo ispadao iz ležišta zbog težine bebe.

Beba je postala prava zvezda

Iako je želela prirodan porođaj, sada smatra da je carski rez bio najbolja odluka. Kada su lekari prvi put ugledali bebu, cela operaciona sala je nakratko zanemela. Iako je Šelbi bila nervozna jer joj je ovo bio prvi carski rez, sve je prošlo bez komplikacija. Kada je osoblje shvatilo koliki je Kasijan, svi su požurili da ga vide.

„Medicinske sestre i lekari iz cele bolnice dolazili su u jedinicu intenzivne nege novorođenčadi samo da ga upoznaju“, ispričala je za „LAD bible“. Kasijan je brzo postao mala lokalna zvezda. „Svaki put kada bismo došli u posetu, neko iz tima ga je već držao. Bilo je predivno videti koliko ljubavi i brige dobija. Kao majci koja prvi put ima bebu u intenzivnoj nezi, to mi je mnogo značilo. Donelo mi je mir.“

Iako je Kasijan sa svojih 5,8 kilograma izuzetno velika beba, u SAD-u se nedavno rodila i još teža. Beba Enan sa Floride težila je čak 6,3 kilograma, gotovo duplo više od prosečnog novorođenčeta.

