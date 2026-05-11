Kiten štikle dobile su to ime jer su one bile prelazna obuća za mlade devojke koje tek treba da se nauče da hodaju u visokim štiklama. Poreklo ove obuće datira još iz vremena dvorova, ali, 2026. godine vraćaju se u modu. Sandale sa kitten štiklom su hit leta.

Poreklo kitten štikli

Ovu vrstu cipela kreirao je francuski kralj Luj XIV 1600-ih, a popularnom su je učinili njegovi dvorani. Tokom 50-ih godina prošlog veka, luksuzni brendovi poput Chanel-a i Dior-a oživeli su cipele na kitten štiklu i njihov uspeh je bio neminovan.

Tokom 70-ih, povratak kitten štikle postao je još relevantniji kada su zvezde poput Audrey Hepburn u još čuvenijem Doručak kod Tifanija nosile ovakve štikle.

Kasnije tokom 90-ih ponovo je oživela ovakva obuća, da bi se krajem 2022. vratila na modne piste i to kao favorit predstojeće godine. Nove iteracije dolaze u svim oblicima, od prošivenih sandala Louis Vuitton i Chanel do Balenciaga čizama.