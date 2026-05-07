Nisu svi ljudi dobronamerni, iako na prvi pogled mogu delovati ljubazno i prijateljski raspoloženo. Mnogi su bar jednom u životu imali iskustvo sa osobama koje manipulišu, lažu ili koriste druge zarad lične koristi. Problem je što se takvi ljudi često kriju iza maske dobrote, pa njihove prave namere postanu vidljive tek kada nekoga povrede.

Psiholozi otkrivaju određene znakove ponašanja koji mogu pomoći da na vreme prepoznate zlu osobu i zaštitite sebe od manipulacije.

1. Ima potrebu da kontroliše sve oko sebe

Jedna od najčešćih osobina manipulativnih i loših ljudi jeste potreba za kontrolom. Takve osobe žele da upravljaju situacijama, odnosima i ljudima iz svog okruženja. U početku mogu delovati pažljivo i brižno, ali vremenom pokušavaju da utiču na vaše odluke, ponašanje i emocije.

2. Podmeće i ogovara druge

Ljudi sa lošim namerama često šire tračeve, podmeću drugima i pokušavaju da ih predstave u lošem svetlu. Na taj način žele da sebe uzdignu i steknu osećaj nadmoći. Ovo ponašanje uglavnom proizlazi iz ličnog nezadovoljstva i nesigurnosti.

3. Patološki laže

Povremena laž nije neuobičajena, ali osobe koje konstantno izmišljaju priče i manipulišu činjenicama često imaju skrivene motive. Patološko laganje koristi se kako bi izazvali sažaljenje, stekli korist ili kontrolisali situaciju.

4. Vešto manipuliše ljudima

Manipulatori se često predstavljaju kao saosećajni i dobronamerni ljudi. Međutim, iza tog ponašanja krije se želja da utiču na druge ljude da bi ostvarili lične ciljeve. Takve osobe znaju kako da iskoriste tuđe emocije i slabosti.

Prepoznavanje ovakvih znakova može vam pomoći da se zaštitite od toksičnih odnosa i sačuvate svoj mir i emocionalno zdravlje.

