Jednoj ženi iz Ohaja se privremeno slomilo srce nakon što je izgubila porodični prsten koji joj je značio „sve“, a zatim joj je jedan hotel, uz pomoć ljudi sa društvenih mreža, doneo dobre vesti.

Britni Stover iz Kenta je povodom Uskrsa otputovala u Midlberi u Indijani kako bi bila sa porodicom, prenosi lokalna WBND.

Stoverova se prijavila u hotel 3. aprila, kako je kasnije napisala na Fejsbuku.

Pre nego što se sledećeg jutra odjavila iz hotela, Stoverova je skinula prsten kako bi nanela losion, rekla je.

Nakit ima veliku sentimentalnu vrednost, navela je Stoverova, jer je prsten poklonila svojoj baki na dan venčanja, a ponovo ga ima kod sebe tek nakon bakine smrti.

„Ona je zaista bila moja najbolja prijateljica, i ovo je jedna od najposebnijih stvari koje imam, koja me povezuje s njom. Želim da ovaj prsten jednog dana ostavim svojim ćerkama“, objasnila je Stoverova na Fejsbuku.

Molba za pomoć

U roku od nekoliko sati shvatila je da je prsten nestao, pa je ponudila nagradu od 500 dolara (oko 426 evra) i javno zamolila za pomoć u njegovom pronalasku. (Dodala je i šaljiv podsetnik da bi je njena „tvrdoglava“ baka „progonila ako povredite njenu unuku“.)

Članovi zajednice počeli su da pružaju podršku, rekla je Stoverova, uključujući i označavanje zaposlenih kako bi hotel bio obavešten o nestalom predmetu.

Uspeh

Stoverova se sledećeg jutra probudila uz poruku od supervizorke hotelskog domaćinstva koja joj je javila da su pronašli prsten, rekla je.

Iako je hotel ponudio da joj pošalje prsten poštom, odlučila je da ga članovi njene porodice preuzmu i čuvaju kod kuće do njene sledeće posete Midlberiju, dodala je.

Zahvalnost

U objavi na društvenim mrežama napisala je: „U suzama sam.“

„Hvala vam što ste mi vratili veru u ljude“, dodala je.

