U trenutku kada stavite verenički prsten na prst, verovatno ne poželite da ga više ikada skinete. Brzo postaje deo vas, i i kratko vreme bez njega može delovati čudno. Iako prsten simbolizuje „zauvek“ sa vašim partnerom, trebalo bi da ga skidate u određenim situacijama kako biste zaštitili svoj dragoceni kamen.

„Ljudi ne shvataju koliko njihovi verenički prstenovi mogu biti osetljivi tokom svakodnevnih aktivnosti“, objašnjava Blejk Asad, osnivač i kreativni direktor kompanije ,,GOODSTONE". „Iako su ovi komadi dizajnirani da traju ceo život, i dalje zahtevaju pažljivu negu kako bi zadržali svoj sjaj i strukturni integritet.“

Asad u nastavku deli pet stvari koje nikada ne bi trebalo da radite dok nosite verenički prsten i objašnjava zašto ove naizgled jednostavne svakodnevne radnje mogu vremenom oštetiti vaš prsten. Pre nego što ga prvi put skinete, odredite posebno mesto gde ćete ga odlagati u tim situacijama, kako bi ostao bezbedan i ne bi se izgubio.

Spavanje

Iako niko ne želi da se odvoji od svog prstena, nošenje čak i tokom spavanja može izazvati iznenađujuća oštećenja. Prema Asadu, stalno okretanje, uvlačenje ruke pod jastuk i pomeranje tokom noći mogu dovesti do toga da se zupci (kandže koje drže kamen) zakače za posteljinu, što vremenom može olabaviti njihovo učvršćenje.

„Metal u vašem prstenu je osetljiviji nego što ljudi misle“, kaže Asad za sajt Martha Stewart. „Ponovljeni pritisak i trenje tokom spavanja mogu saviti zupce, a kada oslabe, kamen postaje podložan ispadanju.“

Pored strukturalnog oštećenja, spavanje sa prstenom može izazvati i oticanje prsta. Prsti se prirodno šire tokom noći, pa prsten koji savršeno stoji tokom dana može ujutru delovati tesno, objašnjava Asad.

Tuširanje i kupanje

Da bi kamen zadržao svoj puni sjaj, izbegavajte tuširanje ili kupanje dok nosite prsten.

Sapuni, šamponi, regeneratori i gelovi za tuširanje sadrže ulja, voskove i druge hemikalije koje mogu ostaviti sloj na površini i umanjiti sjaj.

Nanošenje svakodnevne nege kože

Kao i kod tuširanja i kupanja, nanošenje proizvoda za negu kože dok nosite prsten može ostaviti naslage na njemu. Mnoge formule sadrže sastojke koji prekrivaju dijamant, stvarajući sloj koji sprečava da svetlost uđe i pravilno se reflektuje, zbog čega prsten izgleda bez sjaja.

„Sjaj dijamanta potiče od načina na koji svetlost prolazi kroz njega“, objašnjava Asad. „Kada nanosite proizvode dok nosite prsten, prekrivate ga slojem koji blokira tu svetlost.“

Sastojci poput retinola, kiselina i drugih aktivnih supstanci takođe mogu reagovati sa metalima, što može dovesti do tamnjenja ili promene boje, naročito na osetljivim završnim obradama.

U teretani ili tokom intenzivnog vežbanja

Nošenje vereničkog prstena u teretani može dovesti do nekih od najskupljih oštećenja. Dizanje tegova, posebno, stvara veliki pritisak na prsten. Metalne šipke i ploče mogu pritiskati prsten, što može dovesti do savijanja, deformacije ili čak pucanja obruča.

„Video sam prstenove koji su potpuno deformisani nakon treninga u teretani“, kaže Asad. „Stalno stezanje i otpuštanje šake, u kombinaciji sa težinom, može izobličiti kružni oblik prstena, ponekad do te mere da se više ne može popraviti.“

Intenzivan trening ili kardio časovi sa visokim intenzitetom takođe znače znojenje — a znoj predstavlja dodatni rizik. So i kiseline u znoju mogu da oštete metal i stvore naslage oko same postavke, prema Asadu.

Ako volite da se tuširate vrućom vodom, i temperatura može predstavljati rizik. „Ekstremne promene temperature mogu dovesti do pucanja nekih dragulja ili njihovog labavljenja u postavci“, objašnjava Asad. „Iako su dijamanti izuzetno izdržljivi, metali koji ih drže mogu da se šire i skupljaju, što vremenom slabi strukturu.“

Čišćenje doma

„Uvek kažem klijentima da, ako nešto ne biste stavili na svoju kožu, ne treba da izlažete ni svoj prsten tome“, kaže Asad. „Sredstva za čišćenje su napravljena da razgrađuju prljavštinu i masnoću. Ne prave razliku između kuhinjske površine i vašeg nakita.“

Uobičajena sredstva za čišćenje u domaćinstvu kao što su varikina, amonijak i hlor mogu da obezboje metale, posebno belo zlato i platinu, upozorava Asad. Rutinski poslovi čišćenja mogu dovesti i do slučajnog oštećenja — udarac prstena o tvrdu površinu može okrznuti kamen ili izgrebati metal. Da biste ga zaštitili, skinite prsten pre čišćenja i proverite da na rukama nema ostataka hemikalija pre nego što ga ponovo stavite.

Bonus video: