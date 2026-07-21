Prema astrološkim prognozama, druga polovina jula može da donese značajno olakšanje pojedinim horoskopskim znacima. Nakon perioda punog izazova, finansijskih briga i neizvesnosti, četiri znaka Zodijaka ulaze u fazu u kojoj će osetiti pozitivne promene i na finansijskom i na ljubavnom planu.

BIK

Bikovima kraj jula može doneti novac koji su već otpisali ili nisu očekivali. Moguća je isplata zaostalog duga, povraćaj novca ili neočekivani prihod koji će im olakšati finansijsku situaciju.

Astrolozi savetuju da deo novca sačuvaju i ne donose impulsivne odluke kada je trošenje u pitanju.

RAK

Za Rakove bi naredni period mogao da donese dobre vesti u vezi sa domom, nekretninom ili porodičnim pitanjima. Moguće je rešavanje administrativnih problema, nasledstva ili pitanja koja su dugo bila na čekanju.

Osećaj sigurnosti i stabilnosti mogao bi konačno da zameni neizvesnost.

VAGA

Vage bi uskoro mogle da stave tačku na situacije koje su ih dugo opterećivale. Očekuje ih završetak važnog dogovora, rešavanje finansijskih pitanja ili okončanje konflikta koji im je oduzimao energiju.

Do kraja jula mogu osetiti više ravnoteže u životu i lakše će donositi važne odluke.

RIBE

Do kraja jula možete osetiti emotivno olakšanje, ali i stabilnije finansije. Moguće je obnavljanje važnog odnosa ili nova poslovna prilika.

Ribe će imati priliku da zatvore jedno teško životno poglavlje i okrenu se mirnijem životu.

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