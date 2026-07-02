Ako imate lavandu u dvorištu ili na terasi, verovatno znate onaj trenutak kada posle prvog lepog cvetanja samo stane. Cvetovi se osuše, boja izbledi, a biljka deluje kao da je završila za ovu sezonu.

Ali nije baš tako.

Iskusni baštovani kažu da lavandu možete vrlo lako „probuditi“ i naterati je da ponovo procveta, a trik je potpuno prirodan i jeftin.

Reč je o prihrani od koprive.

Da, obična kopriva može da uradi čudo za lavandu. Kada se od nje napravi blagi rastvor i razblaži vodom, biljka dobija dodatnu snagu da izbaci nove pupoljke i produži cvetanje.

Dovoljno je da rastvor od koprive razblažite sa vodom i lagano poprskate biljku ili zalijete zemlju oko nje na 10 do 14 dana.

Ali postoji jedna važna stvar.

Ni najbolja prihrana neće pomoći ako lavanda nema ono što najviše voli puno sunca i suvu zemlju. Ova biljka ne podnosi previše vode i upravo je preterano zalivanje najčešći razlog zašto prestane da cveta.

Zato je pravilo jednostavno: sunce, umereno zalivanje i povremena prirodna prihrana.

Ako joj to pružite, lavanda može da vas nagradi novim talasom cvetova i prelepim mirisom sve do kraja leta.

A usput imate i bonus komarci je ne podnose. Zato nije čudo što sve više ljudi lavandu drži tik uz prozor, balkon ili terasu.