Prema astrološkim tumačenjima, retrogradni Merkur u znaku Raka trajaće do 24. jula i doneće pojačan fokus na prošlost, emocije i porodične odnose.

Ovaj period posebno bi mogao da utiče na Rakove, Vage, Ovnove i Jarčeve, kojima se savetuje dodatni oprez u komunikaciji i donošenju važnih odluka.

Mnogi će imati potrebu da obnove kontakte sa ljudima iz prošlosti ili reše pitanja koja ih već duže vreme opterećuju. Moguće su i češće rasprave u porodici, naročito oko odnosa, doma i nekretnina. Astrolozi preporučuju da se do 24. jula izbegavaju značajne odluke, potpisivanje ugovora i veće kupovine, jer ovaj period može doneti nesporazume, zaboravnost i pogrešna tumačenja.

S druge strane, retrogradni Merkur smatra se povoljnim za završavanje započetih poslova i sagledavanje prošlih događaja iz drugačije perspektive, kao i za suočavanje sa emocijama i zatvaranje starih životnih poglavlja.